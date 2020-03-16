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Мать троих детей убила новорожденную дочь

34 5811
#убийство ребенка
4
Мать троих детей убила новорожденную дочь

Женщина родила в своем доме, перерезала ножницами пуповину, задушила ребенка, завернула младенца в покрывало и положила под кровать.

13 марта в дежурную часть Хлевенского отдела полиции позвонили из реанимации местной районной больницы и сообщили о госпитализации молодой женщины с сильным маточным кровотечением, что свидетельствовало о недавно перенесенных пациенткой родах. Медики сообщили полицейским о том, что их пациентка родила дома, где и оставила под кроватью новорожденную.

В правоохранительных органах выяснили, что женщина, являющаяся матерью троих детей, родила четвертого ребенка 12 марта. Многодетная мать рассказала правоохранителям, что перерезала ножницами пуповину, завернула младенца в покрывало и положила под кровать, где малышка и умерла. Однако вскрытие показало, что ребенок умер от асфиксии, а это может означать, что девочка была задушена.

Задонским межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов»). Впрочем, даже если вина этой женщины будет доказана, ей грозит максимум пять лет лишения свободы (на практике обвинение для таких подсудимых заканчивается условным сроком лишения свободы).

Правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая в убийстве не знает отца первого ребенка, а со вторым мужчиной, отцом ее других двух детей, она в разводе.

В настоящее время роженица находится в тяжелом состоянии из-за большой кровопотери. Никаких следственных действий с ней не проводится.
34 5811
#убийство ребенка
4

Комментарии (34)

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Крези

1 минуту назад
Рассия
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111

1 минуту назад
Ох права Водонаева была..... сейчас попрет всякая шушара рожать
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???

2 минуты назад
Материнский капитал получит?
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Гюнтер

6 минут назад
Расово неполноценные ублюдки плодятся как тараканы.
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Милая Оксана

9 минут назад
На аборт тоже деньги нужны, а у неё трое детей где денег взять? И вообще неизвестно какое состояние у неё было, любые роды это шок стрес! Не судите и не судимы. Будете! Дай бог ей чтобы выкарабкалась.!
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Прости, Господи!

9 минут назад
Если эта тварь сдохнет, то может остальные дети уцелеют в детдоме. А то эти кто утонет, кто в лесу пропадет, кто сгорит.
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дед Митяй

13 минут назад
В войну такого не было, а ведь детей было в семьях много. Но матерям и в голову не приходило кого-то душить, убивать. Сами не ели, не пили, а последнюю крошку хлеба делили на всех детей.Так что тут не многодетность вина, а отсутствие сердца и души.
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Азат

23 минуты назад
Закрепить в конституции единоличное право отца на ребенка, отнимать детей у инкубаторов под дулом ФСБ и разрешить мужской аборт. Только так ходячие матки задумаются над предохранением.
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Перри Мейсон

25 минут назад
Нормальный, Водонаева это конечно, авторитет)))
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....

30 минут назад
Конечно нельзя такое говорить и желать Но в этом случае, так ей и надо и пусть сдохнет эта тварь... она тварина, как рука вообще могла подняться такое совершить... мразота...
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