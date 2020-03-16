Мать троих детей убила новорожденную дочь

Женщина родила в своем доме, перерезала ножницами пуповину, задушила ребенка, завернула младенца в покрывало и положила под кровать.

13 марта в дежурную часть Хлевенского отдела полиции позвонили из реанимации местной районной больницы и сообщили о госпитализации молодой женщины с сильным маточным кровотечением, что свидетельствовало о недавно перенесенных пациенткой родах. Медики сообщили полицейским о том, что их пациентка родила дома, где и оставила под кроватью новорожденную.



В правоохранительных органах выяснили, что женщина, являющаяся матерью троих детей, родила четвертого ребенка 12 марта. Многодетная мать рассказала правоохранителям, что перерезала ножницами пуповину, завернула младенца в покрывало и положила под кровать, где малышка и умерла. Однако вскрытие показало, что ребенок умер от асфиксии, а это может означать, что девочка была задушена.



Задонским межрайонным отделом СУ СК РФ по Липецкой области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после родов»). Впрочем, даже если вина этой женщины будет доказана, ей грозит максимум пять лет лишения свободы (на практике обвинение для таких подсудимых заканчивается условным сроком лишения свободы).



Правоохранительные органы выяснили, что подозреваемая в убийстве не знает отца первого ребенка, а со вторым мужчиной, отцом ее других двух детей, она в разводе.



В настоящее время роженица находится в тяжелом состоянии из-за большой кровопотери. Никаких следственных действий с ней не проводится.

