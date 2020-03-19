Общество

сегодня, 13:59

Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей

6 726
#коронавирус
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Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей

Врачей наградили за успешную госпитализацию зараженных коронавирусной инфекцией липчан. 

Как уже сообщал GOROD48, сегодня стены областной инфекционной больницы покинули трое липчан, переболевших коронавирусной инфекцией. 

Сегодня же в администрации Липецкой области поблагодарили врачей, принимавших непосредственное участие в лечение заболевших коронавирусом липчан.

Им объявлена благодарность главы администрации Липецкой области. Представителям инфекционной больницы вручили сертификат на миллион рублей.


6 726
#коронавирус
1

Комментарии (6)

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Гость

5 минут назад
Главврач, так и будет ,мы уверены!!!
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липчанка

12 минут назад
Может что то изменится в этой больнице,а то вечно туалеты не работают и вонь во всю больницу
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доллар за 80

20 минут назад
Боюсь, подачка не покроет изменений цен.
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Увася

25 минут назад
В нашей "инфекционке" в целом работают очень грамотные врачи, есть среди них мрази, к сожалению они везде есть. Но в целом все на очень высоком уровне в плане знаний и мастерства. Так что награда заслуженная!
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Главврач

34 минуты назад
Как делить будем? Или всё мне, это опять мне и снова мне...
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МЧС

39 минут назад
Заставьте глав.врача прыгать до этой бумажки
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