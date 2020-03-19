Общество
сегодня, 13:59
Липецкой инфекционной больнице вручили сертификат на миллион рублей
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Врачей наградили за успешную госпитализацию зараженных коронавирусной инфекцией липчан.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня стены областной инфекционной больницы покинули трое липчан, переболевших коронавирусной инфекцией.
Сегодня же в администрации Липецкой области поблагодарили врачей, принимавших непосредственное участие в лечение заболевших коронавирусом липчан.
Им объявлена благодарность главы администрации Липецкой области. Представителям инфекционной больницы вручили сертификат на миллион рублей.
Сегодня же в администрации Липецкой области поблагодарили врачей, принимавших непосредственное участие в лечение заболевших коронавирусом липчан.
Им объявлена благодарность главы администрации Липецкой области. Представителям инфекционной больницы вручили сертификат на миллион рублей.
6 726
Гость
липчанка
доллар за 80
Увася
Главврач
МЧС