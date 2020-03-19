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сегодня, 10:38

Бывший замначальника областного управления МВД стал министром

20 2993
#УМВД РФ по Липецкой области
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Бывший замначальника областного управления МВД стал министром

тем же Указом Путина, которым был смещен прокурор Липецкой области.

Тем же Указом президента России, которым был отправлен в отставку прокурор Липецкой области Константин Кожевников, другой силовик, бывший заместитель начальника УМВД РФ по Липецкой области Александр Мельниченко, назначен министром внутренних дел по Карачаево-Черкессии.

Александр Мельниченко родился в Краснодарском крае. В 1998 году закончил Астраханскую специальную школу милиции МВД РСФСР, в 2002 году - Краснодарский институт МВД России. Более 16 лет занимал различные должности в МВД Краснодарского края. В Липецк он попал в феврале 2015 года - сюда его пригласил объявивший радикальную смену кадров новый руководитель регионального управления МВД, волгоградец Михаил Молоканов. Здесь Мельниченко являлся заместителем начальника управления УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, позже возглавлял управление уголовного розыска. С сентября 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Липецкой области. В январе прошлого года полковник полиции приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Липецкой области.
20 2993
#УМВД РФ по Липецкой области
2

Комментарии (20)

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Это

5 минут назад
Гламурный, особенный мент с маникюром....
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За заслуги

6 минут назад
На повышение
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Доктор Ватсон

6 минут назад
В бороде и в усах по носом живут и размножаются блохи и кароновирусы... Если не хочет бриться, значит отрубайте ему голову....
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А почему ему разрешено носить

8 минут назад
Бороденку?Он что, особенный мент какой?Или у него она скрывает глубокие шрамы?Или он муслим?
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ПИПЕЦ

10 минут назад
Бороду сотрудником вроде бы как бы запрещено носить
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Матёрый оборотень

12 минут назад
Берия, более того, этот тип напоминает одного персонажа со стабильным карьерным ростом. По фильму до зам министра дорос...
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Перри Мейсон

32 минуты назад
No comments...
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Еаоянс

36 минут назад
Откуда это китаец?
ответить

?

39 минут назад
а где знамя Пророка на фото ?
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Корреспондент

45 минут назад
Смотришь канал НТВ и уже ничему не удивляешься. Одна мафия сменяет другую
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