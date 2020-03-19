Общество
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Бывший замначальника областного управления МВД стал министром
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тем же Указом Путина, которым был смещен прокурор Липецкой области.
Тем же Указом президента России, которым был отправлен в отставку прокурор Липецкой области Константин Кожевников, другой силовик, бывший заместитель начальника УМВД РФ по Липецкой области Александр Мельниченко, назначен министром внутренних дел по Карачаево-Черкессии.
Александр Мельниченко родился в Краснодарском крае. В 1998 году закончил Астраханскую специальную школу милиции МВД РСФСР, в 2002 году - Краснодарский институт МВД России. Более 16 лет занимал различные должности в МВД Краснодарского края. В Липецк он попал в феврале 2015 года - сюда его пригласил объявивший радикальную смену кадров новый руководитель регионального управления МВД, волгоградец Михаил Молоканов. Здесь Мельниченко являлся заместителем начальника управления УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, позже возглавлял управление уголовного розыска. С сентября 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Липецкой области. В январе прошлого года полковник полиции приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Липецкой области.
Александр Мельниченко родился в Краснодарском крае. В 1998 году закончил Астраханскую специальную школу милиции МВД РСФСР, в 2002 году - Краснодарский институт МВД России. Более 16 лет занимал различные должности в МВД Краснодарского края. В Липецк он попал в феврале 2015 года - сюда его пригласил объявивший радикальную смену кадров новый руководитель регионального управления МВД, волгоградец Михаил Молоканов. Здесь Мельниченко являлся заместителем начальника управления УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, позже возглавлял управление уголовного розыска. С сентября 2015 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по Липецкой области. В январе прошлого года полковник полиции приказом министра внутренних дел Российской Федерации назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Липецкой области.
20 2993
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