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В понедельник у Евгении Уваркиной появится новый первый

22 1973
#администрация Липецка #кадры
2
В понедельник у Евгении Уваркиной появится новый первый

42-летнего Михаила Щербакова заменит 35-летний Константин Востриков.

Как уже писал GOROD48, мэрию Липецка покидает первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков - его заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию подписано Евгенией Уваркиной. Но вакантная должность первого вице-мэра вакантной не будет и минуты - понедельник станет первым днем работы нового первого заместителя главы Липецка, которым станет Константин Востриков.

Константину Вострикову - 35 лет. До перехода в мэрию он возглавлял Фонд капитального ремонта Липецкой области, а ранее работал заместителем начальника областного управления энергетики и тарифов. В администрации Липецка он будет курировать самые важные сферы: департаменты градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, ЖКХ, транспорта. Также под его руководством окажутся управление административно-технического контроля и отдел охраны окружающей среды.
22 1973
#администрация Липецка #кадры
2

Комментарии (22)

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Димм

7 минут назад
Уваркина еще не всех долбое..ов в администрацию себе собрала? Пипец Липецку, похоже.
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ВВП

9 минут назад
Одним придурком больше..одним меньше толку один хрен не будет...
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Егор—Костиг

10 минут назад
А кто у нас Папа?
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Ваш

14 минут назад
кость, дайте дорогу молодым! Мы уже устали от совковых стариков!
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Вася

16 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить

Фото

17 минут назад
Фото так и шепчет, бабушки идите на юх!
ответить

Костиг

19 минут назад
Спасибо Папа за волшебный пинок, полёт стабильный, вверх. буга-га-га
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Перри Мейсон

22 минуты назад
А почему бы не назначить первым проверенного в деле коммуниста, верного ленинца с пламенным сердцем и холодной головой меня?
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Перри Мейсон

25 минут назад
кость, полностью с вами совершенно верно
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кость

27 минут назад
От красаучег! в 35 годиков какую красивую трудову книжку оформляет, потом в Москоу как и все великие пипецкие пахари.
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