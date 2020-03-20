Общество
сегодня, 15:49
В понедельник у Евгении Уваркиной появится новый первый
22 1973
42-летнего Михаила Щербакова заменит 35-летний Константин Востриков.
Как уже писал GOROD48, мэрию Липецка покидает первый заместитель главы Липецка Михаил Щербаков - его заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию подписано Евгенией Уваркиной. Но вакантная должность первого вице-мэра вакантной не будет и минуты - понедельник станет первым днем работы нового первого заместителя главы Липецка, которым станет Константин Востриков.
Константину Вострикову - 35 лет. До перехода в мэрию он возглавлял Фонд капитального ремонта Липецкой области, а ранее работал заместителем начальника областного управления энергетики и тарифов. В администрации Липецка он будет курировать самые важные сферы: департаменты градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, ЖКХ, транспорта. Также под его руководством окажутся управление административно-технического контроля и отдел охраны окружающей среды.
Константину Вострикову - 35 лет. До перехода в мэрию он возглавлял Фонд капитального ремонта Липецкой области, а ранее работал заместителем начальника областного управления энергетики и тарифов. В администрации Липецка он будет курировать самые важные сферы: департаменты градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, ЖКХ, транспорта. Также под его руководством окажутся управление административно-технического контроля и отдел охраны окружающей среды.
22 1973
Димм
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Перри Мейсон
Перри Мейсон
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