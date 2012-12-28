Родные ищут пропавшего на станции Дон 76-летнего инвалида

Он гулял по деревне и пропал.

76-летний Виктор Тихонович Корнуков пропал 15 июня в Задонском округе на станции Дон. Пот словам его родных, Виктор Корнуков гулял по деревне и домой не вернулся. Пожилой человек был одет в светлую рубашку, темно-синее трико с серой полоской, светлую кепку и мокасины. На левой руке у него старомодные часы на кожаном ремешке.Виктор Корнуков инвалид детства, плохо разговаривает и может быть напуган. Знает свое имя.Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, родные просят позвонить по телефону 8 (919) 251 99 76 (Татьяна).

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что также организовали мероприятия по розыску пожилого человека.