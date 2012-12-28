Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Происшествия
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19 минут назад
Родные ищут пропавшего на станции Дон 76-летнего инвалида
Он гулял по деревне и пропал.
Виктор Корнуков инвалид детства, плохо разговаривает и может быть напуган. Знает свое имя.
Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, родные просят позвонить по телефону 8 (919) 251 99 76 (Татьяна).
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что также организовали мероприятия по розыску пожилого человека.
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