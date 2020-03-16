Общество

16 минут назад

ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения

325
#коммунальные платежи
ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения
С 16 марта АО «ЛГЭК» приостанавливает очное обслуживание населения. Как сообщает пресс-служба компании, такое решение принято с учётом введённого главой региона режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Липецкой области коронавирусной инфекции и запрета на проведение массовых мероприятий, 

Напомним, что ранее энергетические компании предложили липчанам пользоваться дистанционными формами оплаты потребленных ресурсов. 

325
#коммунальные платежи

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