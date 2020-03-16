Общество
16 минут назад
ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения
С 16 марта АО «ЛГЭК» приостанавливает очное обслуживание населения. Как сообщает пресс-служба компании, такое решение принято с учётом введённого главой региона режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Липецкой области коронавирусной инфекции и запрета на проведение массовых мероприятий,
Напомним, что ранее энергетические компании предложили липчанам пользоваться дистанционными формами оплаты потребленных ресурсов.
Напомним, что ранее энергетические компании предложили липчанам пользоваться дистанционными формами оплаты потребленных ресурсов.