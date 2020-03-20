Общество

12 минут назад

Сто тысяч рублей – на такую сумму могут оштрафовать за фейки в соцсетях

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#фейк #слухи
Сто тысяч рублей – на такую сумму могут оштрафовать за фейки в соцсетях

Прокуратура Липецкой области напомнила про суровые штрафные санкции за распространение недостоверной информации.

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- Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон, которым внес изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Кодекс об административном правонарушениях. Этими документами установлена административная ответственность за распространение фейковых новостей, а также процедура блокировки  информационных ресурсов и страниц, на которых он и размещены. Размер штрафов зависит от тяжести наступивших последствий, - рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Липецкой области. 

Так, гражданам, которые впервые совершили правонарушение, грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Должностные лица за фейки заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, а юридические лица – от 200 до 500 тысяч рублей. 

Если же нарушение повторяется, либо приводит к последствиям в виде помех функционированию объектов жизнеобеспечения, штраф для граждан составит от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 600 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

А если фейк приведет к причинению вреда гражданам или имуществу, массовым беспорядкам, то штраф вырастает в разы: от 300 до 400 тысяч рублей для граждан, от 600 до 900 тысяч рублей для должностных лиц и от 1 до 1,5 миллионов рублей для юридических лиц.

Как рассказала начальник пресс-службы прокуратуры Липецкой области, в нашем регионе уже есть первый прецедент. Жительница Липецка опубликовала на своей странице в «Одноклассниках» недостоверную информацию о заболевших коронавирусом

Есть еще один момент – недостоверная информация должна быть удалена, в противном случае страницу пользователя или другой интернет-ресурс заблокируют. Следить за этим будет Роскомнадзор. 

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#фейк #слухи

Комментарии (2)

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А почему ?

3 минуты назад
Путина не штрафуют , он постоянно брешет !
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Перри Мейсон

6 минут назад
Наконец-то...
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