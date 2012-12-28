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Происшествия
В Липецкой области кратковременные дожди и до +21
Погода в Липецке
В 9 микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Не вняли: двое повторно попались пьяными за рулем
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В Елецком районе задержан убийца-ревнивец
Происшествия
В Липецке ожидается гроза
Погода в Липецке
Читать все
В Данкове вандалы оборвали уши белоснежной лошади
Происшествия
В Липецкой области кратковременные дожди и до +21
Погода в Липецке
В 9 микрорайоне отключат холодную воду
Общество
Не вняли: двое повторно попались пьяными за рулем
Происшествия
В Липецке ожидается гроза
Погода в Липецке
В Елецком районе задержан убийца-ревнивец
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
Читать все
Погода в Липецке
203
23 минуты назад
4
В Липецке ожидается гроза
15 июня в Липецке и области ожидается гроза, предупреждают спасатели. Прогноз действует на ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток.
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Комментарии (4)
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Дед
2 минуты назад
Когда весенний первый гром !
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Лиса из парка
4 минуты назад
люблю грозу в начале мая...
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Тыквоголовый
8 минут назад
Только гроза? А другие природные катаклизмы что не будут что ли?!
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Лиса из парка
2 минуты назад
вы град размером с кирпич ждете?
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Комментарии (4)