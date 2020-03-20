Общество
сегодня, 09:29
В облсовет пришли документы на нового прокурора региона
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Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, ныне заместитель прокурора Саратовской области.
Как и предполагал GOROD48, новым прокурором области вместо отставленного Владимиром Путиным Константина Кожевникова станет 40-летний заместитель прокурора Саратовской области Геннадий Анисимов.
В областном Совете депутатов GOROD48 сообщили о получении пакета документов на согласование кандидатуры Геннадия Анисимова.
- На ближайшей сессии, которая, предположительно, состоится в апреле, депутаты обсудят кандидатуру Геннадия Анисимова, - сообщили в пресс-службе облсовета.
На сайте прокуратуры Саратовской области об Геннадии Анисимове сказано, что он в 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция» и является кандидатом юридических наук.
«В органах прокуратуры служит с 2001 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Октябрьского района Костромской области, следователя, старшего следователя прокуратуры г. Костромы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Костромской области, старшего помощника прокурора Костромской области по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, Шарьинского межрайонного прокурора Костромской области, заместителя начальника отдела, начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области. С февраля 2013 года по февраль 2019 года состоял в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В феврале 2019 года назначен заместителем прокурора Саратовской области.
Классный чин – старший советник юстиции.
Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени».
Состоит в браке, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
В областном Совете депутатов GOROD48 сообщили о получении пакета документов на согласование кандидатуры Геннадия Анисимова.
- На ближайшей сессии, которая, предположительно, состоится в апреле, депутаты обсудят кандидатуру Геннадия Анисимова, - сообщили в пресс-службе облсовета.
На сайте прокуратуры Саратовской области об Геннадии Анисимове сказано, что он в 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция» и является кандидатом юридических наук.
«В органах прокуратуры служит с 2001 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Октябрьского района Костромской области, следователя, старшего следователя прокуратуры г. Костромы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Костромской области, старшего помощника прокурора Костромской области по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, Шарьинского межрайонного прокурора Костромской области, заместителя начальника отдела, начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области. С февраля 2013 года по февраль 2019 года состоял в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В феврале 2019 года назначен заместителем прокурора Саратовской области.
Классный чин – старший советник юстиции.
Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени».
Состоит в браке, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
17 2389
Слепое око государево
Глупый
Глупый
Глупый
Это точно
игорь
данковчанин
СЛава богу!
Данков
липа