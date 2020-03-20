Общество

сегодня, 09:29

В облсовет пришли документы на нового прокурора региона

17 2389
#прокуратура
В облсовет пришли документы на нового прокурора региона

Как и предполагалось, им станет 40-летний Геннадий Анисимов, ныне заместитель прокурора Саратовской области.

Как и предполагал GOROD48, новым прокурором области вместо отставленного Владимиром Путиным Константина Кожевникова станет 40-летний заместитель прокурора Саратовской области Геннадий Анисимов.

В областном Совете депутатов GOROD48 сообщили о получении пакета документов на согласование кандидатуры Геннадия Анисимова.

- На ближайшей сессии, которая, предположительно, состоится в апреле, депутаты обсудят кандидатуру Геннадия Анисимова, - сообщили в пресс-службе облсовета. 

На сайте прокуратуры Саратовской области об Геннадии Анисимове сказано, что он в 2001 году окончил Ивановский государственный университет по специальности «юриспруденция» и является кандидатом юридических наук.

«В органах прокуратуры служит с 2001 года, последовательно занимая должности следователя прокуратуры Октябрьского района Костромской области, следователя, старшего следователя прокуратуры г. Костромы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Костромской области, старшего помощника прокурора Костромской области по надзору за соблюдением законов о федеральной безопасности и межнациональных отношениях, Шарьинского межрайонного прокурора Костромской области, заместителя начальника отдела, начальника отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области. С февраля 2013 года по февраль 2019 года состоял в должности старшего помощника прокурора Свердловской области по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. В феврале 2019 года назначен заместителем прокурора Саратовской области.

Классный чин – старший советник юстиции.

Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени».

Состоит в браке, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
17 2389
#прокуратура

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Слепое око государево

3 минуты назад
Прокуратуру так дореформировали, что от неё остался просто шлейф былого величия. Сейчас СЭС страшнее прокуратуры.
ответить

Глупый

4 минуты назад
А слово - * , можно вместо * поставить?
ответить

Глупый

5 минут назад
А с каких пор слово - * -стало матерным и удаляется?!
ответить

Глупый

7 минут назад
"Вот * "барин", "барин"нас рассудит!!! Малые, большие, дело чуть за спором- вот * "барин"!!!!! Рассуждают хором.
ответить

Это точно

8 минут назад
До всех доберётся, не просто он в Липецк едет
ответить

игорь

19 минут назад
Я поражаюсь тут над писаками которые ждут какую то справедливость.Это система.Вам цАрЬ всея русь 20 лет сказки рассказывает о рае и светлом будущем.Наивные а живем все хуже
ответить

данковчанин

30 минут назад
Данков, этот и до Фалеева доберётся.
ответить

СЛава богу!

31 минуту назад
Ну теперь заживём !, Теперь будет такой порядок ,просто капец !.
ответить

Данков

34 минуты назад
Этот должен Лёвина лет на 15 посадить. Сразу видно взгляд волка. РАДУЕТ!!!
ответить

липа

39 минут назад
депутаты обсудят кандидатуру Геннадия Анисимова. Назначили -примите.,какие могут быть обсуждения.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#проспект Победы #Индустриальная #Космонавтов
2
Водителям продлят «зеленый свет» на улице Космонавтов

23 минуты назад

Общество
Загорающий таксист вернулся!
#Автохамы #загорающий таксист
19
Загорающий таксист вернулся!

31 минуту назад

Общество
Улицу Баумана перекроют в ночь с 4 на 5 апреля
#улица Баумана #реконструкция
19
Улицу Баумана перекроют в ночь с 4 на 5 апреля

сегодня, 09:21

Общество
Детсады Липецка на карантин закрывать не будут
#карантин #коронавирус
37
Детсады Липецка на карантин закрывать не будут

вчера, 18:00

Общество
Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе
#коронавирус #слухи
305
Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе

вчера, 16:54

Общество
Полицейские начинают операцию «Мотоциклист»
#мотоциклисты
80
Полицейские начинают операцию «Мотоциклист»

вчера, 15:21

Общество