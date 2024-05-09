Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху

Все главные события начала рабочей недели.

Было бы форменным издевательством, если бы погода наладилась сразу после выходных. Нет, сегодняшний день будет мало отличаться от предыдущих – 21-23 градуса, днём кратковременные дожди. Будем надеяться, что распогодится уже к следующему уикенду.















С 9:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:





В частном секторе в это время расстанутся с комфортом жители улиц А. Ладыгина Ануфриева, Артёма, Асфальтной, Барабанщикова, Бахаева, Бригадной, Варшавской, Васильковой, Владимирской, Грушевой, Дачной, Добровской, Дополнительной, Железногорской, Железнодорожной, Ивовой, И.С. Бурлакова, Кавказской, Калужской, Кибальчича, Комсомольской, Липецкой, Лозовой, Локомотивной, Малиновой, Морской, Моршанской, Мурманской, Надежды, Нектарной, Олимпийской, Ореховой, Папанина, Патриотической, Пензенсмкой, Писарева, Постышева, Привокзальная, Радужная, Р. Зорге, Ромашковой, Российской, Саратовской, Сельскохозяйственной, Солнечной, Таёжной, Тихой, Уральской, Фабричной, Фиалковой, Физкультурной, Фруктовой, Центральной, Шаумяна, Череповецкой, Черешневой, Энергостроителей, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, Каштанового.















- пер. Винорадный.















В ролях: Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева.



Выставка фотографий

В понедельник, да ещё после длительных праздников, у большинства липецких культурных учреждений выходной. Но сегодня всё равно можно сходить на выставку – в Дом Музыки (ул. П.Осипенко, 18), где с 10:00 до 18:00 работает выставка «Русский Север глазами липчанки» (12+).





На ней представлены более 30 авторских работ фотохудожницы Екатерины Ламоновой, созданных в июне 2024 года в Териберке на Кольском полуострове Мурманской области.







Одна из фотографий выставки

Ламонова – не профессиональный фотограф, экономико-правовой институт она закончила по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Говорит, что фотография ворвалась в её жизнь внезапно, с тех пор они не расстаются. Авторская выставка - пронзительный взгляд на величие природы, связь времен и эмоциональную глубину места.

Сегодня начинается Петров пост – один из четырех многодневных христианских постов. Он предваряет 12 июня – день памяти святых Петра и Павла. В зависимости от даты Пасхи длительность поста варьируется от восьми до 42 дней. В 2025 году он продлится 26 дней - с 16 июня по 11 июля.















Липчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Город в деталях: живое наследие». Конкурс направлен на выявление и сохранение объектов городской среды, которые, обладают историко-культурной ценностью, служат важным элементом сохранения исторической памяти.









Если бы конкурс проводился раньше, возможно, Липецк не лишился бы своей знаменитой брусчатой дороги XIX столетия, которую засыпали в исторической части города.

местных сообществ и могут быть интегрированы в проекты благоустройства общественных пространств. Свои предложения о сохранении наследия можно подавать на официальный сайт до 1 августа. Принимаются видеоролики до 3-х минут (размер не более 300 Мб); фотографии JPG, JPEG или PNG до 10 Мб; текстовые эссе в формате Dос объемом до 7 000 знаков.



Торжественная церемония награждения победителей состоится в Перми в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в августе 2025 года.

74% липчан заявили SuperJob, что оставляют чаевые в ресторанах и кафе. 30% опрошенных заверили, что делают это регулярно, 44% - иногда.















Храните деньги в…





60% образованных липчан полагают, что сейчас хранить сбережения удобнее в рублях, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. 38% опрошенных допускают возможность копить в долларах, 29% — в евро, а 21% — китайских юанях.













Мужчины значительно чаще верят в доллар, евро и юань, женщины — в рубль. С ростом величины доходов опрошенных увеличивается уровень доверия к юаню, а к рублю, наоборот, снижается.



Дорогие липчане! Мы славно отдохнули за 4 дня и сегодня с новыми силами продолжаем трудится. Как бы тяжело кому-то не было. Рабочие будни сегодня могут затянуть с головой, но при этом нужно обязательно выкроить время и для новостей. Жителям Липецкой области сделать это просто: не нужно рыскать по всему Интернету, на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!

- ул. Ладыгина, 33а, 35;- ул. Асфальтная, 23б, 111, 111а, 113;- ул. Железногорская, 2а;- ул. Моршанская, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;- ул. Писарева, 2а, 4, 4/2, 4а, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37;- ул. Привокзальная, 101;- ул. Российская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вл. 1, 13, 19, 20;- ул. Светлова, 19, 26, 29, 31;- ул. Сельскохозяйственная, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;- ул. Таёжная, 12;- ул. Уральская, 5а;- ул. Физкультурная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17в;- ул. Центральная, 6, 7, 8, 8б, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,180, 943;- ул. Энергостроителей, 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7а, 8, 9, 10. 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а;- ул. Ярославская, 13, 19;- пер. Виноградный, 16;- пос. Дачный;- пос. Матырский;- пос. Новая Жизнь;- пос. Станция Казинка.до конца ремонта будут ждать и терпеть жители- ул. Тельмана, 88.А в частном секторе их участь разделят жители улиц Вавилова, Гранитной, Гранитной 2-й, Гусева, Железнякова, Кротевича, Лебедянской, Новокарьерной, Одесской, Пугачёва, Селекционной, Совхозной, Станционной, Трубной, Урицкого, Щевченко, Щорса, проездов Цветочного, Шишкина.обесточат:- ул. Ануфриева;- ул. Васильковую;- ул. Земляничную;- ул. Надежды;- ул. Папанина;- ул. Писарева- ул. Полунина;- ул. Постышева;Первый рабочий день после праздников, пробки начали появляться на дорогах Липецка с самого утра. Предупредят о заторах и подскажут оптимальным маршрут для объезда «Яндекс-карты» или аналогичные приложения.Начать неделю с кинофильма – бесценно, если у вас, например, каникулы. В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 покажут семейную комедиюРоссия, 2023. Режиссёр Ислам Сатыров11-летнего своенравного городского подростка Тимура не интересует ничего, кроме соцсетей и видеоблога. Отцу Тимура не нравится его увлечение, а Тимур уверен, что он с ним излишне строг. И чтобы отец раз и навсегда отстал со своим воспитанием, Тимур заключает с ним пари, что месяц проживёт в ауле у деда, где отец родился и вырос. Но он понятия не имеет, на что подписывается. Рейтинг на Кинопоиске – 7,0.Нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца. Пост требует умеренности не только в еде, но и в поведении: предписано избегать шумных развлечений, ссор и праздной суеты.Ещё 16 июня – День свежих овощей (питайтесь ими вместо мяса), Всемирный день морской черепахи и День защиты детей Африки.56% жителей Липецка дают на чай таксистам, 48% — курьерам, 31% — парикмахерам, 30% поощряют автозаправщиков и персонал отелей.В кафе и ресторанах оставляют на чай в среднем 350 рублей, в парикмахерских — 200 рублей. Средние чаевые курьерам составляют 130 рублей, таксистам — 130 рублей, сотрудникам АЗС и автомоек — 100 рублей.