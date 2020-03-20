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В России начали испытания вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
- Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Накануне в Минздраве сообщили, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Специалистам удалось секвенировать полный геном из материала от пациента с инфекцией из России. Ожидается, что полученная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19, напоминает РИА Новости.
18 марта о первых испытаниях вакцины против COVID-19 заявила Всемирная организация здравоохранения. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, тестирования начали спустя два месяца с начала разработки препарата.