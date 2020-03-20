В России

48 минут назад

В России начали испытания вакцины от коронавируса

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#вакцина #коронавирус
В России начали испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.

Внедрение отечественной вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19, по расчетам ученых, будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Прототипы препаратов сейчас проходят лабораторные исследования иммуногенности на животных (в частности, на низших приматах, крысах, мышах и хорьках) в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», уточняет РБК. Будут определены «наиболее перспективные и безопасные прототипы», а также наилучший состав, доза и способ введения вакцины.

- Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины,— говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Накануне в Минздраве сообщили, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. Специалистам удалось секвенировать полный геном из материала от пациента с инфекцией из России. Ожидается, что полученная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19, напоминает РИА Новости.

18 марта о первых испытаниях вакцины против COVID-19 заявила Всемирная организация здравоохранения. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, тестирования начали спустя два месяца с начала разработки препарата.
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#вакцина #коронавирус

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