Общество
59 минут назад
Игорь Артамонов: «Слава Богу, у нас люди спокойные!»
22 1929
Глава региона проинспектировал две аптеки и сетевой магазин.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня губернатора Игорь Артамонов посетил две аптеки - государственную и частную, а также купил в первой попавшейся ему на глаза «Пятерочке» экзотический фрукт помело и кисломолочные продукты регионального производителя.
Губернатор и не скрывал, что государственная аптека на улице Зегеля была выбрана им для визита не случайно: в этой сети вчера появились медицинские маски. Упаковку масок количеством 50 штук Игорь Артамонов купил за 1150 рублей.
Расплатившись с помощью смартфона, глава региона попросил всех следовать его примеру, отказываться от наличных и пластиковых карт как источника инфекции в пользу бесконтактного способа оплаты покупок, а потом сказал, что 23 рубля за одну маску - это, конечно, дорого. И ничего сделать власть не может - маска является товаром, который продается без контроля наценки.
- Российская промышленность выпускает по 1,6 миллиона масок в день. Сейчас промышленности поставлена задача довести выпуск масок до трех миллионов в день. Мы просим правительство обеспечить потребности нашего региона в первую очередь, ведь у нас есть заболевшие коронавирусом, - сказал Игорь Артамонов.
По словам губернатора, он знает, что в других аптеках масок нет даже по такой цене. «Если кто-то скажет, что они есть - вранье!».
Глава региона обратил внимание СМИ на то, что маски нужны в первую очередь заболевшим и тем, кто находится на карантине как контактировавшие с заболевшими. В больницах, по его словам, создан двухмесячный резерв индивидуальных средств защиты как пациентов, так и медиков.
- Нам известно, что главврачи больниц обязали подчиненных шить маски из марли, - обратился к губернатору GOROD48.
- Я знаю об этом. Вице-губернатор Александр Ильин проинформировал меня о запуске старых автоклавов для дезинфекции таких масок и одежды. Если, кстати, появятся желающие поставить шитье масок на поток, пусть обращаются в областную администрацию и мы дадим им зеленую улицу, - сказал Игорь Артамонов.
В государственной аптеке на Зегеля, как и в случайной частной (в ней не было медицинских масок ни по какой цене) на улице Липовской, в продаже были антисептики для рук и обработки поверхностей. Губернатор попросил провизоров сделать специальные стенды с броскими надписями об этой группе товаров.
На улице Липовской губернатор действительно оказался случайно. Поэтому его визит в местную «Пятерочку» был спонтанным. Игорь Артамонов пробежался по магазину с двумя целями: лично убедиться, что товарного дефицита нет, и чтобы купить любимые кисломолочные продукты от одного местного производителя.
- Все у нас есть! - сообщила главе региона ошалевшая от такого визита заведующая магазином.
Действительно, в наличии была и мука, и крупы, и макароны, - товары, которые пользуются ажиотажным спросом.
- Есть и пиво, и водка! - крикнула в спину идущего к кассе губернатора заведующая, чем его насмешила.
Второй раз Игорь Артамонов усмехнулся тогда, когда кассир спросила его том, имеет ли он «Выручай-карту» магазина.
- Видите, все в магазинах есть. Мы не Москва, где с полок сметают товар. У нас, слава Богу, люди спокойные! Но мы должны быть готовы ко всему, - сказал губернатор.
Губернатор и не скрывал, что государственная аптека на улице Зегеля была выбрана им для визита не случайно: в этой сети вчера появились медицинские маски. Упаковку масок количеством 50 штук Игорь Артамонов купил за 1150 рублей.
Загрузка плеера
Расплатившись с помощью смартфона, глава региона попросил всех следовать его примеру, отказываться от наличных и пластиковых карт как источника инфекции в пользу бесконтактного способа оплаты покупок, а потом сказал, что 23 рубля за одну маску - это, конечно, дорого. И ничего сделать власть не может - маска является товаром, который продается без контроля наценки.
- Российская промышленность выпускает по 1,6 миллиона масок в день. Сейчас промышленности поставлена задача довести выпуск масок до трех миллионов в день. Мы просим правительство обеспечить потребности нашего региона в первую очередь, ведь у нас есть заболевшие коронавирусом, - сказал Игорь Артамонов.
По словам губернатора, он знает, что в других аптеках масок нет даже по такой цене. «Если кто-то скажет, что они есть - вранье!».
Глава региона обратил внимание СМИ на то, что маски нужны в первую очередь заболевшим и тем, кто находится на карантине как контактировавшие с заболевшими. В больницах, по его словам, создан двухмесячный резерв индивидуальных средств защиты как пациентов, так и медиков.
- Нам известно, что главврачи больниц обязали подчиненных шить маски из марли, - обратился к губернатору GOROD48.
- Я знаю об этом. Вице-губернатор Александр Ильин проинформировал меня о запуске старых автоклавов для дезинфекции таких масок и одежды. Если, кстати, появятся желающие поставить шитье масок на поток, пусть обращаются в областную администрацию и мы дадим им зеленую улицу, - сказал Игорь Артамонов.
В государственной аптеке на Зегеля, как и в случайной частной (в ней не было медицинских масок ни по какой цене) на улице Липовской, в продаже были антисептики для рук и обработки поверхностей. Губернатор попросил провизоров сделать специальные стенды с броскими надписями об этой группе товаров.
На улице Липовской губернатор действительно оказался случайно. Поэтому его визит в местную «Пятерочку» был спонтанным. Игорь Артамонов пробежался по магазину с двумя целями: лично убедиться, что товарного дефицита нет, и чтобы купить любимые кисломолочные продукты от одного местного производителя.
- Все у нас есть! - сообщила главе региона ошалевшая от такого визита заведующая магазином.
Загрузка плеера
Действительно, в наличии была и мука, и крупы, и макароны, - товары, которые пользуются ажиотажным спросом.
- Есть и пиво, и водка! - крикнула в спину идущего к кассе губернатора заведующая, чем его насмешила.
Второй раз Игорь Артамонов усмехнулся тогда, когда кассир спросила его том, имеет ли он «Выручай-карту» магазина.
- Видите, все в магазинах есть. Мы не Москва, где с полок сметают товар. У нас, слава Богу, люди спокойные! Но мы должны быть готовы ко всему, - сказал губернатор.
22 1929
Боцман
Наблюдательный
он за чипирование ?
вот так и будем поступать
Не по 2,30 а по 23 )))
Сказочный дедок
правильно
Где у нас?
Перри Мейсон
НЕ ПАТРИОТ