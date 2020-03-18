Общество

59 минут назад

Игорь Артамонов: «Слава Богу, у нас люди спокойные!»

22 1929
#Игорь Артамонов #коронавирус
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Игорь Артамонов: «Слава Богу, у нас люди спокойные!»

Глава региона проинспектировал две аптеки и сетевой магазин.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня губернатора Игорь Артамонов посетил две аптеки -  государственную и частную, а также купил в первой попавшейся ему на глаза «Пятерочке» экзотический фрукт помело и кисломолочные продукты регионального производителя.

Губернатор и не скрывал, что государственная аптека на улице Зегеля была выбрана им для визита не случайно: в этой сети вчера появились медицинские маски. Упаковку масок количеством 50 штук Игорь Артамонов купил за 1150 рублей.

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Расплатившись с помощью смартфона, глава региона попросил всех следовать его примеру, отказываться от наличных и пластиковых карт как источника инфекции в пользу бесконтактного способа оплаты покупок, а потом сказал, что 23 рубля за одну маску - это, конечно, дорого. И ничего сделать власть не может - маска является товаром, который продается без контроля наценки.

- Российская промышленность выпускает по 1,6 миллиона масок в день. Сейчас промышленности поставлена задача довести выпуск масок до трех миллионов в день. Мы просим правительство обеспечить потребности нашего региона в первую очередь, ведь у нас есть заболевшие коронавирусом, - сказал Игорь Артамонов.

По словам губернатора, он знает, что в других аптеках масок нет даже по такой цене. «Если кто-то скажет, что они есть - вранье!».

Глава региона обратил внимание СМИ на то, что маски нужны в первую очередь заболевшим и тем, кто находится на карантине как контактировавшие с заболевшими. В больницах, по его словам, создан двухмесячный резерв индивидуальных средств защиты как пациентов, так и медиков.

- Нам известно, что главврачи больниц обязали подчиненных шить маски из марли, - обратился к губернатору GOROD48.

- Я знаю об этом. Вице-губернатор Александр Ильин проинформировал меня о запуске старых автоклавов для дезинфекции таких масок и одежды. Если, кстати, появятся желающие поставить шитье масок на поток, пусть обращаются в областную администрацию и мы дадим им зеленую улицу, - сказал Игорь Артамонов.

В государственной аптеке на Зегеля, как и в случайной частной (в ней не было медицинских масок ни по какой цене) на улице Липовской, в продаже были антисептики для рук и обработки поверхностей. Губернатор попросил провизоров сделать специальные стенды с броскими надписями об этой группе товаров. 

На улице Липовской губернатор действительно оказался случайно. Поэтому его визит в местную «Пятерочку» был спонтанным. Игорь Артамонов пробежался по магазину с двумя целями: лично убедиться, что товарного дефицита нет, и чтобы купить любимые кисломолочные продукты от одного местного производителя.

- Все у нас есть! - сообщила главе региона ошалевшая от такого визита заведующая магазином.

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Действительно, в наличии была и мука, и крупы, и макароны, - товары, которые пользуются ажиотажным спросом.

- Есть и пиво, и водка! - крикнула в спину идущего к кассе губернатора заведующая, чем его насмешила.

Второй раз Игорь Артамонов усмехнулся тогда, когда кассир спросила его том, имеет ли он «Выручай-карту» магазина.

- Видите, все в магазинах есть. Мы не Москва, где с полок сметают товар. У нас, слава Богу, люди спокойные! Но мы должны быть готовы ко всему, - сказал губернатор.
22 1929
#Игорь Артамонов #коронавирус
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Комментарии (22)

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Боцман

53 секунды назад
правильно, Согласен с равнил с Москвой .Что то зарплату он хрен сравнил с Москвой
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Наблюдательный

1 минуту назад
На главном фото наш губернатор похож на Артурчика с центрального рынка)))
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он за чипирование ?

1 минуту назад
Расплатившись с помощью смартфона, глава региона попросил всех следовать его примеру, отказываться от наличных и пластиковых карт как источника инфекции в пользу бесконтактного способа оплаты покупок
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вот так и будем поступать

4 минуты назад
Туалетную бумагу можно нацепить на лицо в качестве МАСКИ.Обкрутил два раза голову,потом на скрепочку с двух сторон,затем снял и используй по назначению в туалете.Дёшево и сердито.....И ничего шить из марли не надо,и стирать,гладить эти маски.....
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Не по 2,30 а по 23 )))

11 минут назад
А чё? Мало зарабатываете что ли? В день на одного 5-6 масок по 23 рубля это 140 рублей. На семью из 4-х челове - это 600 рублей, в меся - это 16000 рублей... Ну что сказать ))) Это зарплата в нашем регионе большинства людей, которую нужно отдать за кусок тряпки с тесёмками при сомнительности её эффективности ))))) Круть! ))))))
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Сказочный дедок

12 минут назад
Все хорошо! Скоро у народа будет столько рублей, что он их сможет кушать вместо еды, потому что на рубли уже не купишь еды.
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правильно

16 минут назад
не спокойные,а нищие
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Где у нас?

16 минут назад
В Мюнхене?
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Перри Мейсон

19 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, на таких как ты!
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НЕ ПАТРИОТ

19 минут назад
Эх, губер.... На кого ЭТО рассчитано? "Пятёрочка" - это СЕТЬ. Подчёркиваю, СЕТЬ магазинов по всей России. И у сети есть ХОЗЯИН. А хозяин не допустит дисбаланса по продуктам, чтобы в Москве ничего не было, а в Липецке ломились полки... Где нет, туда и повезут)))
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