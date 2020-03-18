сегодня, 14:35
«Мы даже набрали вес»: из данковского обсерватора выписали первых четырёх пациентов
Сегодня из обсерватора в Данкове, куда помещают жителей области, имевших контакты с заболевшими коронавирусной инфекции или побывавших в эпидемически неблагополучных странах, выписали первых четверых пациентов. Среди выписанных - липецкая семья, побывавшая в Италии.
- 1 марта мы вернулись в Липецк и нас сразу отправили в инфекционную больницу, где взяли анализы на коронавирусную инфекцию, - рассказали GOROD48 члены семьи. – У нас ничего не нашли и перевезли в обсерватор.
Вход в обсерватор охраняют полицейские и росгвардейцы
В данковском обсерваторе, в который переделали межмуниципальный акушерско-гинекологический центр, семья провела 14 дней. Все трое находились в отдельном боксе, контактировали только с врачами: меры инфекционной безопасности в обсерваторе настолько суровые, что липчане даже не видели своих соседей по вынужденному несчастью. Не разрешали семье принимать какие-либо передачи.
- Кормили как в санатории, мы даже немного поправились, - шутят выписанные. – Все было на высшем уровне: и еда, и постельное белье, и оборудование бокса.
Сейчас в обсерваторе находятся 33 человека, двое из них – дети. Эти люди или контактировали с больными коронавирусной инфекцией, или побывали в странах с неблагополучной эпидемиологической обстановкой: Италии, Китае, Иране, Южной Корее.
- Еще один обсерватор создан в Грязях на базе районной больницы, - рассказал GOROD48 главный внештатный инфекционист области Андрей Филатов. – Пациентов в нем нет, пока региону хватает мощностей действующего обсерватора.
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