Заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями держится на среднемноголетнем уровне

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в Липецкой области отмечался сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.

Как говориться в еженедельном бюллетене Управления Роспотребнадхора по Липецкой области, за неделю, с 9 по 15 марта в регионе зарегистрированы 6 265 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 54,7 на 10 тысяч населения, что на уровне прошлой недели.



Показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога, как по совокупному населению (на 3%), так и во всех возрастных группах. Дети до 14 лет составляют 71% всех заболевших. Госпитализирован 201 человек (3,2% от обратившихся), что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (4%). В Липецке заболеваемость также ниже порога как по населению в целом (на 19%), так и во всех возрастных группах.



«Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о начале снижения активности вирусов гриппа (детектированы в 15% проб против 20% на предыдущей неделе, доминирует грипп A(H1N1)pdm09). Продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов (выявлены в 62% от всех положительных проб), представлены бокавирусами, РС-вирусами, аденовирусами и другими», - говорится в документе.



За неделю в области зарегистрировано 132 случая внебольничных пневмоний или 1,1 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,2 на 10 тысяч) и ниже уровня прошлой недели. Среди заболевших преобладают взрослые (65%), в т.ч. в возрасте старше 40 лет (57%).

