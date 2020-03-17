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Заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями держится на среднемноголетнем уровне

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#грипп #ОРВИ #пневмонии
Заболеваемость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями держится на среднемноголетнем уровне

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в Липецкой области отмечался сезонный неэпидемический уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями.

Как говориться в еженедельном бюллетене Управления Роспотребнадхора по Липецкой области, за неделю, с 9 по 15  марта в регионе зарегистрированы 6 265 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 54,7 на 10 тысяч населения, что на уровне прошлой недели.

Показатели заболеваемости ниже расчетного эпидемического порога, как по совокупному населению (на 3%), так и во всех возрастных группах. Дети  до 14 лет составляют 71% всех заболевших. Госпитализирован 201 человек (3,2% от обратившихся), что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (4%). В Липецке заболеваемость также ниже порога как по населению в целом (на 19%), так и во всех возрастных группах.

«Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о начале снижения активности вирусов гриппа (детектированы в 15% проб против 20% на предыдущей неделе, доминирует грипп  A(H1N1)pdm09). Продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов (выявлены в 62% от всех положительных проб), представлены бокавирусами, РС-вирусами,  аденовирусами и другими», - говорится в документе.

За неделю в области зарегистрировано 132 случая внебольничных пневмоний или 1,1 на 10 тысяч населения, что не превышает среднемноголетнего показателя (1,2 на 10 тысяч) и ниже уровня прошлой недели. Среди заболевших преобладают взрослые (65%), в т.ч. в возрасте старше 40 лет (57%).
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#грипп #ОРВИ #пневмонии

Комментарии (4)

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Сталин-психиатр.

3 минуты назад
Сомневаюсь насчёт рая, который Путин пообещал россиянам, но куда-то точно попадём с таким президентом и медициной. Впрочем, всем по заслугам...
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Сталин-психиатр.

5 минут назад
Внебольничная пневмония- это они теперь так маскируют коронавирус, чтобы паники избежать. Страшно...
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Бюджетник

33 минуты назад
Ну вот, если так все хорошо. Зачем такая свадьба закрутилась? Выпустите детей в школу. Отмените карантин. И не надо каждые полчаса напомянать людям, что у нас всё хорошо.
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Серый

40 минут назад
Вот это заголовок, вот это сказанули.
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