50 минут назад
«Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся»
В Правобережном районном суде Липецка началось рассмотрение уголовного дела в отношении Александра Козина, основателя компании «Оконные системы» и бывшего главы ФКР региона, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Речь идет о взаимоотношениях Александра Козина и Липецккомбанка. Кредиты предприниматель брал как учредитель компании «Оконные системы» на строительство завода в ОЭЗ «Липецк».
Сам Александр Козин сегодня наотрез отказался общаться со СМИ, доверив это своему адвокату Сергею Черникову. Адвокат заявил о невиновности своего клиента.
Ранее Александр Козин сделал все, чтобы его уголовное дело не дошло до суда, говоря о том, что его подставили деловой партнер и руководство банка. В свою защиту обвиняемый написал даже 11-страничное письмо в Совет Федерации (у GOROD48 есть его копия).
Остановимся на ключевых моментах этого письма.
«Я не виновен». «До 2013 года я занимался бизнесом, совместно со своими партнерами осуществлял строительство завода светопрозрачных конструкций в особой экономической зоне «Липецк». 23.10.2013 я был назначен на должность генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области. С этого времени строительство завода осуществлялось без моего участия, однако мне было известно о проблемах со строительством, так как на своей новой должности по роду своей деятельности я продолжал тесно сотрудничать с кредитными организациями, в том числе с руководством ОАО «Липецккомбанк». Данный вопрос решался путем выдачи ОАО «Липецккомбанк» кредитов Нурматову А.А. (деловому партнеру Александра Козина. - Прим. GOROD48) в качестве физического лица с последующим погашением данных обязательств за счет ООО «Техноокна». Нурматову А.А. были выданы кредитные средства банка на общую сумму 45 миллионов рублей.
«В банке денег не получал». «Следствием так и не дана правовая оценка действиям руководства ОАО «Липецкомбанк», а также Нурматову А.А., не исследованы банковские документы и журналы, не проведена экспертиза на реальный срок давности предоставленных банком расходных документов и договоров, не предоставлены данные о наличии в банке на даты выдачи наличных сумм, не проведена проверка по предоставленным фактам о невозможности 27.12.13 Козину быть в отделении банка и получить кредит. Более того, кассиры банка при рассмотрении искового заявления ОАО «Липецккомбанк» в суде не подтвердили факт личного присутствия Козина А.С. в кассе банка в этот день и в последующие дни выдачи. Особо хочу отметить, что при выдаче первого кредита от 27.12.13, я, Козин А.С., был за границей».
«Все вопросы - к Нурматову». «Неоднократно в мой кабинет в ФКР Липецкой области являлся юрист Нурматова А.А. - Травка П., который предоставлял мне на подпись большое количество документов, составленных сотрудниками ОАО «Липецккомбанк» для дооформления моего поручительства за Нурматова А.А., предоставления залога ценных бумаг в рамках кредитных обязательств юридического лица и т.п. Я их подписывал, не глядя на даты и содержание, так как доверял Нурматову А.А. и руководству банка. Первое время Нурматов А.А. действовал согласно имевшейся договоренности, впоследствии платежи прекратились, а со временем Нурматов А.А. покинул Липецкую область. При моем обращении 14.01.2020 с сообщением о преступлении, совершенном Нурматовым А.А., следствием проверка проведена не была, а 20.01.2020 мне было выдано постановление об отказе в удовлетворении ходатайства в даче юридической оценке действиям Нурматова А.А. Таким образом, Нурматов А.А. в отличие от меня не привлечен к ответственности, при наличии данных о том, что он скрывается от долгов за пределами России, мер по его розыску не принимается».
«Во всем виновато руководство банка». «Уголовное дело было возбуждено по инициативе руководителя банка Митрохиной О.Н., которая изобличает меня в том, что я получил в банке денежные средства и впоследствии свою кредитную задолженность не погасил. Впоследствии завод был продан руководством банка по заниженной рыночной цене, так как часть расчетов по имеющейся информации проходила в наличной форме. Со стороны руководства ПАО «Липецккомбанк» мне стали поступать претензии о возврате выданных мне в качестве кредитов денежных средств, в связи с чем у меня возник конфликт с Митрохиной О.Н., которая после этого инициировала судебные процедуры по взысканию с меня кредитной задолженности».
«Вначале суды были за меня». Правобережным районным судом Липецка было вынесено решение от 30.06.2016, которым в удовлетворении исковых требований банка было отказано. В процессе рассмотрения дела было установлено, что процедура оформления кредитных обязательств Козина А.С. была проведена с грубейшим нарушением нормативных актов Центрального Банка РФ и инструкций ПАО «Липецккомбанк», подписи Козина А.С. в документах были подделаны. Решение суда было обжаловано ПАО «Липецккомбанк», однако апелляционным определением Липецкого областного суда от 29.09.2016 оно было оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения. С целью пересмотра судебного решения Митрохина О.Н. инициировала мое уголовное преследование. Для всех в Липецке было очевидно в тот момент, что возбуждение уголовного дела являлось актом вмешательства в гражданско-правовой спор. Добившись возбуждения уголовного дела, Митрохина О.Н. инициировала обжалование судебных актов. Как следствие, судебные решения, вынесенные в мою пользу, были отменены».
Сама Ольга Митрохина не пожелала комментировать позицию Александра Козина, считая, что все оценки ее визави уже даны правоохранительными органами, и слово теперь - за судом.
Александр Козин (стоит рядом с адвокатом Сергеем Черниковым), гособвинитель Владимир Ярцев, председательствующая в процессе федеральный судья Ольга Кузнецова
В обвинительном заключении в отношении Александра Козина сказано, что он получал деньги на основании шести своих заявлений, расписываясь в расходных кассовых ордерах. «Вину в совершении преступления не признал, в содеянном не раскаялся», - говорится в материалах уголовного дела.
Совет Федерации
ФКР
ОДИН ГОЛОС
Шапокляк
А мы тем более
нн
Ну жадный какой
Саша Козя
Канешна,
Брали