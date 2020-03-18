сегодня, 22:15
Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области
Издание «Орловские новости» сообщило сегодня о скором назначении спикера Липецкого городского Совета депутатов Игоря Тинькова вице-губернатором Орловской области.
Кадровое решение «Орловским новостям» подтвердили в окружении Андрея Клычкова.
«В течение двух недель, вероятно, приказ будет подписан. Г-ну Тинькову нужно время, чтобы решить все вопросы в Липецке. Решение уже принято», - отметил собеседник «Орловских новостей».
В Липецком городском Совете комментировать эту публикацию отказались.
Напомним, что Игорь Тиньков не собирался бороться за мандат депутата городского Совета Липецка нового созыва (выборы пройдут в сентябре). В начале года, когда в Липецке заговорили о его скорой отставке с поста спикера горсовета, Игорь Тиньков не отрицал, что может поменять работу. Тогда же возможным преемником Тинькова называли депутата-единоросса Александра Афанасьева.
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