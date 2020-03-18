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Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области

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#Игорь Тиньков
Игоря Тинькова назвали будущим вице-губернатором Орловской области

Издание «Орловские новости» сообщило сегодня о скором назначении спикера Липецкого городского Совета депутатов Игоря Тинькова вице-губернатором Орловской области.

«Губернатор Орловской области Андрей Клычков пригласил главу Липецкого городского совета Игоря Тинькова на место ушедшего в отставку вице-губернатора по инфраструктуре Николая Злобина», - пишет издание.

Кадровое решение «Орловским новостям» подтвердили в окружении Андрея Клычкова.

«В течение двух недель, вероятно, приказ будет подписан. Г-ну Тинькову нужно время, чтобы решить все вопросы в Липецке. Решение уже принято», - отметил собеседник «Орловских новостей».

В Липецком городском Совете комментировать эту публикацию отказались. 

Напомним, что Игорь Тиньков не собирался бороться за мандат депутата городского Совета Липецка нового созыва (выборы пройдут в сентябре). В начале года, когда в Липецке заговорили о его скорой отставке с поста спикера горсовета, Игорь Тиньков не отрицал, что может поменять работу. Тогда же возможным преемником Тинькова называли депутата-единоросса Александра Афанасьева.
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#Игорь Тиньков

Комментарии (13)

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14 секунд назад
жалко Тинькова ИВ ,тк не боялся новую власть Он смело им говорил,что так нельзя Кухарка ,командует образованием ...Это шок...Что она может ,в школе без нее много бездарей ....
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Мы из Ельца!

53 секунды назад
ОЧЕНЬ КРЕПКИЙ ХОЗЯИН, СПРАВИТСЯ.
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И это резерв ЁР?!!!

5 минут назад
Жуть! Ни чести, ни совести!
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Народ+

11 минут назад
Партия воров и жуликов, О.., точно!!!
ответить

Партия воров и жуликов

28 минут назад
Врать и воровать вся их работа!
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Вопрос

30 минут назад
Чем знаменит весь этот сброд скотов ?
ответить

Гость

33 минуты назад
Может и правильно. Что здесь делать.
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Фауст

39 минут назад
Ух, как они скачат по городам!
ответить

111

47 минут назад
у * школы дтп с трамваем
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Гость

48 минут назад
Зачем отслеживать канализационный путь смытых экскрементов, своего в области мало чтоли? А город48???
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