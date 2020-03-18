Общество

41 минуту назад

Три минуты с губернатором: слухи, медицинские маски, карантин.

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#карантин #коронавирус #Игорь Артамонов
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Три минуты с губернатором: слухи, медицинские маски, карантин.

В Липецкой области школьников, возможно, уже на следующей неделе, переведут на дистанционное обучение

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Сегодня губернатора Игорь Артамонов лично посетил две аптеку - частную и государственную (в ОГУП «Липецкфармация» глава региона приобрел упаковку медицинский масок по 23 рубля за штуку), а также скупился в первой попавшей ему на глаза «Пятерочке».

После выхода из магазина, где он купил кисломолочные продукты, губернатор ответил на самые волнующие липчан вопросы о санобработке Липецка с вертолетов, медицинских масках, товарах в магазине, общешкольном карантине и скором переходе детей и подростков на дистанционное обучение.
56 2978
#карантин #коронавирус #Игорь Артамонов
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Комментарии (57)

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Перри Мейсон

2 секунды назад
Гость, за то у нас есть нано-маски от Чубайса. Которые никто найти не может
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А. Н. Толстой

1 минуту назад
Вышла в свет моя новая книга: " Артамон и маска" .
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Гость

3 минуты назад
К новым ценам на маски надо привыкать? В той же гейропе никто цены не повышает потому что есть на это табу . , в супермаркетах цены даже снижают потому что народу никого, нефть упала в цене и на заправках бензин подешевел на 25% !!! Но в России это просто не возможно
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Высший класс Г48!, Опечатка. Нужно читать Ссучился
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Высший класс Г48!

4 минуты назад
"скупился в первой попавшей ему на глаза «Пятерочке». Скупился)))))
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ну

4 минуты назад
Гость- это рассея сынок,рассея
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Перри Мейсон

4 минуты назад
Как-то так, +1000 Вот праздник-то в России будет!!!
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Как-то так

5 минут назад
При Андропове уже бы сидел, К сожалению вашему, Андропов, вместе в Брежневым, Хрущёвым и , уже, Ельциным, находятся там, откуда изъять их невозможно. Ждут у врат Горбачёва. И Тетчер, с чёрными тюльпанами.
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Перри Мейсон

6 минут назад
Гость, все клоны я плакОл
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Перри Мейсон

6 минут назад
Мать хохла с Баумана, я с вами совершенно все клоны
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