Три минуты с губернатором: слухи, медицинские маски, карантин.

В Липецкой области школьников, возможно, уже на следующей неделе, переведут на дистанционное обучение

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Сегодня губернатора Игорь Артамонов лично посетил две аптеку - частную и государственную (в ОГУП «Липецкфармация» глава региона приобрел упаковку медицинский масок по 23 рубля за штуку), а также скупился в первой попавшей ему на глаза «Пятерочке».



После выхода из магазина, где он купил кисломолочные продукты, губернатор ответил на самые волнующие липчан вопросы о санобработке Липецка с вертолетов, медицинских масках, товарах в магазине, общешкольном карантине и скором переходе детей и подростков на дистанционное обучение.