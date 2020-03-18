Общество
41 минуту назад
Три минуты с губернатором: слухи, медицинские маски, карантин.
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В Липецкой области школьников, возможно, уже на следующей неделе, переведут на дистанционное обучение
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Сегодня губернатора Игорь Артамонов лично посетил две аптеку - частную и государственную (в ОГУП «Липецкфармация» глава региона приобрел упаковку медицинский масок по 23 рубля за штуку), а также скупился в первой попавшей ему на глаза «Пятерочке».
После выхода из магазина, где он купил кисломолочные продукты, губернатор ответил на самые волнующие липчан вопросы о санобработке Липецка с вертолетов, медицинских масках, товарах в магазине, общешкольном карантине и скором переходе детей и подростков на дистанционное обучение.
После выхода из магазина, где он купил кисломолочные продукты, губернатор ответил на самые волнующие липчан вопросы о санобработке Липецка с вертолетов, медицинских масках, товарах в магазине, общешкольном карантине и скором переходе детей и подростков на дистанционное обучение.
56 2978
Перри Мейсон
А. Н. Толстой
Гость
Перри Мейсон
Высший класс Г48!
ну
Перри Мейсон
Как-то так
Перри Мейсон
Перри Мейсон