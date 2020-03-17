Общество

57 минут назад

Жители 2-й Индустриальной выторговали себе тротуар и ремонт дороги

6 467
#проспект Победы #реконструкция
Жители 2-й Индустриальной выторговали себе тротуар и ремонт дороги

Сегодня утром в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка чиновники и жители улицы Второй Индустриальной искали компромисс.

Загрузка плеера
В половине восьмого утра на встречу с председателем департамента Николаем Ворониным пришли шесть жителей Второй Индустриальной  – это мужья тех женщин, которые вчера перекрыли движение по проезжей части. Николай Воронин разговаривал с инициативной группой при закрытых дверях.

Встреча длилась полчаса, о высказанных на ней претензиях жителей Второй Индустриальной журналистам рассказал член инициативной группы Александр Горбунов. Недовольство липчан вызвал резко выросший после 13 марта поток автомобилей.

- Дорога засыпана шлаком с песком и грязью, - объяснил мужчина. – Сейчас солнечные дни начнутся, все подсохнет и поднимется пыль. Вы даже не представляете какая.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин рассказал, что в мэрии уже создана межотраслевая рабочая группа. В нее вошли представители четырех департаментов.

- Сегодня выезжаем после двух часов на улицу, еще раз встречаемся с инициативной группой и на месте смотрим, как реализовать наши договоренности и в какие сроки, после чего подпишем соглашение, - заявил Николай Воронин. – Мы уже сейчас ограничим транспорт по тоннажу. Поэтому дополнительно установим знаки и камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Не исключаем прекращение движения по улице в определенные часы: ночные или обеденные. Улица узкая, но полностью остановить движение здесь мы не можем.

«Уступки», на которые пошли жители улицы оказались не безвозмездными. Дорожники планируют, что на Второй Индустриальной появятся асфальт и тротуар по одной стороне проезжай части. Правда, есть нюансы: необходимо проверить не построены ли заборы и сараи на самозахваченной земле, и уточнить, собственника земли под дорогой. Деньги на этот ремонт начнут искать в ближайшее время.

- Работы начнутся после того, как мы откроем проезд по проспекту Победы от Кольцевой площади до улицы Механизаторов, - дополнил Николай Воронин. – Сегодня сроки упираются в планы сетевых организаций, которые меняют трубы. Мы приступим к укладке асфальта на проезжей части, как только они закончат. Для это понадобится 12 дней. После этого проезду автомобилей ничего мешать не будет.
6 467
#проспект Победы #реконструкция

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Да у нас пол города такого )))

8 минут назад
ya, идет тротуар и в забор(газон стену - нужное подчеркнуть...) или и вовсе без тротуара )))
ответить

че удумали

9 минут назад
терпеть надо,а не жаловаться,пыль не короновирусм можно и потерпеть
ответить

ихарь

17 минут назад
ха-ха жители улицы сами себе проблем нажили)) щас придется заборы переносить. подпили сами себе сук на котором и сидели.
ответить

Добились своего?

18 минут назад
!!!, Да вы посмотрите на улицу, это на 100% заужение проезжей части. Вот теперь готовьтесь перенести заборы как положено.
ответить

ya

21 минуту назад
пипец, а перед тем как закрывать проспект об этом никто не подумал? 21 век, улица в городе без тротуара, жесть
ответить

!!!

25 минут назад
Самозахват 100%, сами на себя нажаловались, теперь посмотрим снесут ли заборы и сделают ли участки, как должны быть по кадастровому плану)
ответить

Еще в рубрике

В Липецком горсовете призвали построить «пансионат для бродячих собак»
#бродячие животные
6
В Липецком горсовете призвали построить «пансионат для бродячих собак»

21 минуту назад

Общество
Житель Волово вспомнил о своих детях только после того, как на него возбудили уголовное дело
#Алименты #приставы #долги
3
Житель Волово вспомнил о своих детях только после того, как на него возбудили уголовное дело

59 минут назад

Общество
Вас отправили на домашний карантин, как пройти тест на коронавирус и оформить больничный
#коронавирус
12
Вас отправили на домашний карантин, как пройти тест на коронавирус и оформить больничный

сегодня, 08:52

Общество
Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть
#проспект Победы #реконструкция
364
Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть

вчера, 17:46

Общество
ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения
#коммунальные платежи
25
ЛГЭК приостанавливает очное обслуживание населения

вчера, 15:02

Общество
Руководителей торгового дома «ЛЗСМ» обвиняют в налоговом преступлении
#налоги
16
Руководителей торгового дома «ЛЗСМ» обвиняют в налоговом преступлении

вчера, 14:43

Общество