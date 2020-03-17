Жители 2-й Индустриальной выторговали себе тротуар и ремонт дороги

Сегодня утром в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка чиновники и жители улицы Второй Индустриальной искали компромисс.



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В половине восьмого утра на встречу с председателем департамента Николаем Ворониным пришли шесть жителей Второй Индустриальной – это мужья тех женщин, которые вчера перекрыли движение по проезжей части. Николай Воронин разговаривал с инициативной группой при закрытых дверях.



Встреча длилась полчаса, о высказанных на ней претензиях жителей Второй Индустриальной журналистам рассказал член инициативной группы Александр Горбунов. Недовольство липчан вызвал резко выросший после 13 марта поток автомобилей.



- Дорога засыпана шлаком с песком и грязью, - объяснил мужчина. – Сейчас солнечные дни начнутся, все подсохнет и поднимется пыль. Вы даже не представляете какая.



Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин рассказал, что в мэрии уже создана межотраслевая рабочая группа. В нее вошли представители четырех департаментов.



- Сегодня выезжаем после двух часов на улицу, еще раз встречаемся с инициативной группой и на месте смотрим, как реализовать наши договоренности и в какие сроки, после чего подпишем соглашение, - заявил Николай Воронин. – Мы уже сейчас ограничим транспорт по тоннажу. Поэтому дополнительно установим знаки и камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Не исключаем прекращение движения по улице в определенные часы: ночные или обеденные. Улица узкая, но полностью остановить движение здесь мы не можем.



«Уступки», на которые пошли жители улицы оказались не безвозмездными. Дорожники планируют, что на Второй Индустриальной появятся асфальт и тротуар по одной стороне проезжай части. Правда, есть нюансы: необходимо проверить не построены ли заборы и сараи на самозахваченной земле, и уточнить, собственника земли под дорогой. Деньги на этот ремонт начнут искать в ближайшее время.



- Работы начнутся после того, как мы откроем проезд по проспекту Победы от Кольцевой площади до улицы Механизаторов, - дополнил Николай Воронин. – Сегодня сроки упираются в планы сетевых организаций, которые меняют трубы. Мы приступим к укладке асфальта на проезжей части, как только они закончат. Для это понадобится 12 дней. После этого проезду автомобилей ничего мешать не будет.

