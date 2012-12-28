Двух липчан освободили из украинского плена

Сейчас они находятся на территории Белоруси.

Двух липчан на днях освободили из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.Сейчас они находятся в Беларуси, где получают всю необходимую помощь, проходят медобследование.«После небольшого периода восстановления они вернутся домой, где их ждут родные и помощь от региона», — сообщил Игорь Артамонов.Губернатор поблагодарил уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Тихоновой и всех, кто сделал это возвращение возможным.