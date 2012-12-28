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Общество
399
31 минуту назад

Двух липчан освободили из украинского плена

Сейчас они находятся на территории Белоруси.

Двух липчан на днях освободили из украинского плена. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Сейчас они находятся в Беларуси, где получают всю необходимую помощь, проходят медобследование.

«После небольшого периода восстановления они вернутся домой, где их ждут родные и помощь от региона», — сообщил Игорь Артамонов.

Губернатор поблагодарил уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Тихоновой и всех, кто сделал это возвращение возможным.
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