Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Общество
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31 минуту назад
Двух липчан освободили из украинского плена
Сейчас они находятся на территории Белоруси.
Сейчас они находятся в Беларуси, где получают всю необходимую помощь, проходят медобследование.
«После небольшого периода восстановления они вернутся домой, где их ждут родные и помощь от региона», — сообщил Игорь Артамонов.
Губернатор поблагодарил уполномоченного по правам человека в Липецкой области Ираиду Тихоновой и всех, кто сделал это возвращение возможным.
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