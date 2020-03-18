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Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля

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#карантин
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Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля
«Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен. В соответствии с заявлением Министра просвещения Сергея Кравцова во время совещания с регионами в режиме видеоконференцсвязи по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, образовательный процесс в дистанционном режиме продлится до 12 апреля!», сообщила на своей странице в Instagram председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.


Как рассказали GOROD48 в департаменте образования, городские школы должны преставить сведения о плановых каникулах. 19 марта после обработки этих сведений станет ясно в каких школах до 12 апреля продолжится дистанционное обучение, а в каких пройдут каникулы.
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#карантин
1

Комментарии (10)

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Как гость
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Любовь Прокофьевна

22 минуты назад
А не многовато ли будет до 12 Апреля?! Им учиться-то вообще-то надо, уму-разуму набираться, а не шляться где попало без дела! Они ведь на голову и так - тю-тю, а теперь будет - вообще * !!!
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:

23 минуты назад
Студенты, в Крыму институты закрыли. Знакомая сегодня вернулась.
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777

23 минуты назад
зачем так делать все школы вузы и технари просто закрыть до 12-ого для всех как в целом по стране
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А теперь

26 минут назад
Заставьте родителей в садик заходить в масках.Приводят детей , а у самих сопли и кашель!!!!
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Гость

33 минуты назад
А как же сельские школы? они что не дети город закрыли а села нет уроды!!!
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Студенты

33 минуты назад
А студенты будут ходить на занятия?
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гость

39 минут назад
Значит не все так просто. Что то опять не договаривают.
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саша шляпик

41 минуту назад
неважно
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Отец

45 минут назад
Было бы ещё лучше до 1 Сентября! Спасибочки!!!
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Мама

50 минут назад
Спасибо! Лучше всех оставить на второй год.
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