Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен до 12 апреля

«Противоэпидемический режим в школах Липецка продлен. В соответствии с заявлением Министра просвещения Сергея Кравцова во время совещания с регионами в режиме видеоконференцсвязи по вопросам организации работы в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, образовательный процесс в дистанционном режиме продлится до 12 апреля!», сообщила на своей странице в Instagram председатель департамента образования администрации Липецка Светлана Бедрова.Как рассказали GOROD48 в департаменте образования, городские школы должны преставить сведения о плановых каникулах. 19 марта после обработки этих сведений станет ясно в каких школах до 12 апреля продолжится дистанционное обучение, а в каких пройдут каникулы.