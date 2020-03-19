40 минут назад
Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично
Всем, в том числе должникам, рекомендуют пользоваться телефоном и Интернетом.
Федеральная служба судебных приставов по Липецкой области информирует, что с 19 марта временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России.
Теперь гражданам, в том числе тем, кто является должниками, рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством Интернет-приемной ФССП России.
Фото premier.region35.ru
уволить 4 кабинет
пусть тогда приставы и в магазин не ходят...
Вот те раз!
Как гость
Skrip
Обхохочешься
холопы
Кто следующий?