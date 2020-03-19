Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично

Всем, в том числе должникам, рекомендуют пользоваться телефоном и Интернетом.

Федеральная служба судебных приставов по Липецкой области информирует, что с 19 марта временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России.

Теперь гражданам, в том числе тем, кто является должниками, рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством Интернет-приемной ФССП России.

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