Общество

40 минут назад

Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично

8 920
#Приставы #УФССП #долги
Судебные приставы больше не хотят встречаться с гражданами лично

Всем, в том числе должникам, рекомендуют пользоваться телефоном и Интернетом.

Федеральная служба судебных приставов по Липецкой области информирует, что с 19 марта временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России.

Теперь гражданам, в том числе тем, кто является должниками, рекомендуют пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России, обращаться в письменной форме или посредством Интернет-приемной ФССП России.

Фото premier.region35.ru

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#Приставы #УФССП #долги

Комментарии (8)

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Как гость
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уволить 4 кабинет

2 минуты назад
приставы должны поголовно опрашивать больных короновирусом, все у них узнавать и подчеркну пусть пристав каждый опросит по 5 больных короновирусом вдруг коронавирус чего умыкнул ... да и в обще он не платит налоги и отчисления, а из-за него такие расходы в мире. всех приставов заставить опрашивать больных и пусть опрашивают без масок ... чтоб видеть их лица, а то подсунут подставных .НАМ ЭТОГО НЕ НАДО. ВСЕ ПРОТИВ ПОПРАВОК. коронавирус забери приставов к себе в АД....им там самое место. ВСЕ ПРОТИВ ПОПРАВОК
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пусть тогда приставы и в магазин не ходят...

15 минут назад
их там тоже не хотят видеть... и в парикмахерскую и на ноготочки - пусть услуги по интернету получают ))))) с ума все посходили...
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Вот те раз!

24 минуты назад
Это чёйта, опричники у нас работать не хотят? За счёт налогоплательщиков будут от работы отлынивать? Там и так одни трутни и неудачники работают, а после этого их совсем работать не заставите!
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Как гость

26 минут назад
Нужно всех чинуш отправить на карантин. Уверен, их отсутствие никто не заметит!
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Skrip

28 минут назад
Сказать что приставы ранее были рады видеть лично народ можно ,но с натяжкой.
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Обхохочешься

30 минут назад
Неужели из-за коронавируса?! Ха-ха-ха...
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холопы

30 минут назад
А мы бы их век бы не видали. Может вирус их съест, рады будем. Еще бы и налоговиков бы подобрали.
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Кто следующий?

36 минут назад
Что за день, отказ от холопов?
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