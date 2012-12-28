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В 9 микрорайоне отключат холодную воду
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В Липецкой области тепло и дождливо
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Объявлен отбой желтого уровня
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Погода в Липецке
115
19 минут назад

В Липецкой области тепло и дождливо

Воздух разогреется до +24 градусов. Пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в поле пониженного атмосферного давления на западной периферии обширной депрессии. Погода останется неустойчивой, с кратковременными дождями, возможны грозы.  Среднесуточные температуры воздуха составят 16-18 градусов тепла, что на 1-3 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 9-14 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем — от +20 до +25 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем кратковременные дожди. Температура ночью будет от +10 до +12 градусов, днем — от +22 до +24 градусов.

День 16 июня стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году — 6 градусов тепла. 
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