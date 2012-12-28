Происшествия
243
сегодня, 11:12
1
В Елецком районе задержан убийца-ревнивец
36-летняя женщина погибла от множественных ножевых ранений. Ее сожитель признался в убийстве из ревности.
Выяснилось, что пара находилась в гостях у знакомых и мужчина напал на сожительницу из ревности.
«При допросе в присутствии защитника он признал вину», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, возбудившего уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
«Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, назначены судебные экспертизы», — добавили в Следкоме.
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
0
1
1
0
1
Комментарии (1)