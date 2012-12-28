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Общество
Не вняли: двое повторно попались пьяными за рулем
Происшествия
В Липецке ожидается гроза
Погода в Липецке
В Елецком районе задержан убийца-ревнивец
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сегодня, 11:12
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В Елецком районе задержан убийца-ревнивец

36-летняя женщина погибла от множественных ножевых ранений. Ее сожитель признался в убийстве из ревности.

14 июня в селе Новый Ольшанец Елецкого района от множественных ножевых ранений умерла 36-летняя женщина. Правоохранители задержали ее 41-летнего сожителя. 

Выяснилось, что пара находилась в гостях у знакомых и мужчина напал на сожительницу из ревности.  

«При допросе в присутствии  защитника он признал вину», — сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета, возбудившего уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, назначены судебные экспертизы», — добавили в Следкоме.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области

убийство
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Комментарии (1)

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Сначала новые
четкий
1 минуту назад
Синька она такая. Кабаки и бабы доведут до цугундера....
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