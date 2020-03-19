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Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе

29 1803
#коронавирус #слухи
Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе

35-летняя липчанка разметила в соцсети услышанный в автобусе слух.

Сотрудники УМВД России по Липецкой области  установили автора ложной публикации о коронавирусе. 

- В ходе проверки установлено, что жительница Липецка разместила в одной из социальных сетей  информацию о многочисленных заболевших в Данковском районе. Это не соответствует действительности.  Административные материалы направлены в судебные органы для рассмотрения принятия решения в соответствии с действующим законодательством, - сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией

По данным GOROD48, 35-летняя женщина разместила в соцсети сведения, которые услышала от попутчика в автобусе. Мужчина заявил, что видел, как в Данкове перевозили большое количество больных.

Напомним, что в Данкове находится обсерватор для лиц контактировавших с больными или побывавших в странах, где началась эпидемия коронавируса. Сейчас в обсерсваторе находятся 33 человека. Больных коронавирусной инфекцией на 19 марта в Липецкой области нет - три человека, у которых нашли этот вирус, сегодня выписаны из больницы после успешного лечения.

- Правоохранительные органы проверяют публикации  в социальных сетях, устанавливают тех, кто распространяет недостоверную информацию. Авторы будут привлечены к ответственности по ст.13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), - предупредили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
29 1803
#коронавирус #слухи

Комментарии (30)

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Перри Мейсон

20 секунд назад
indezit, вы ещё про Солсбери вспомните. Люди работают, решают дела. А народец пусть туалетной бумагой заваривается.
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света

40 секунд назад
Паника самый * помощник, здоровья всем !
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indezit

4 минуты назад
Фабрику слухов Пригожина не закроют? Сколько шумихи наделали, сам Трамп хихикал над путлером
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Перри Мейсон

5 минут назад
Смерш, в ваших словах есть разумная мысль..
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Гость

6 минут назад
Как говорится, по результатам теста у нас 3 заболевших, правда взяли тест только у 3-х человек)))) Это шутка если что, а то засудят.
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Бакс

7 минут назад
Смерш, в обменник сходи и застрелить.
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Академик

7 минут назад
все слухи подобного рода от того что двоюродная бабка или дед сказали. Зачем говорить чего сами не знаете? А потом люди бегут сломя голову и скупают муку тоннами
ответить

Академик

7 минут назад
все слухи подобного рода от того что двоюродная бабка или дед сказали. Зачем говорить чего сами не знаете? А потом люди бегут сломя голову и скупают муку тоннами
ответить

Перри Мейсон

8 минут назад
Путешественник, вам даже КИРГИЗ не ответит, против каких поправок он выступает...
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НКВД

8 минут назад
Хохла с Баумана в лагеря за клевету на честного активиста с Сселок!!
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