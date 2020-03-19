Общество
сегодня, 16:54
Жительницу Липецка обвиняют в распространении слухов о коронавирусе
29 1803
35-летняя липчанка разметила в соцсети услышанный в автобусе слух.
Сотрудники УМВД России по Липецкой области установили автора ложной публикации о коронавирусе.
- В ходе проверки установлено, что жительница Липецка разместила в одной из социальных сетей информацию о многочисленных заболевших в Данковском районе. Это не соответствует действительности. Административные материалы направлены в судебные органы для рассмотрения принятия решения в соответствии с действующим законодательством, - сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией.
По данным GOROD48, 35-летняя женщина разместила в соцсети сведения, которые услышала от попутчика в автобусе. Мужчина заявил, что видел, как в Данкове перевозили большое количество больных.
Напомним, что в Данкове находится обсерватор для лиц контактировавших с больными или побывавших в странах, где началась эпидемия коронавируса. Сейчас в обсерсваторе находятся 33 человека. Больных коронавирусной инфекцией на 19 марта в Липецкой области нет - три человека, у которых нашли этот вирус, сегодня выписаны из больницы после успешного лечения.
- Правоохранительные органы проверяют публикации в социальных сетях, устанавливают тех, кто распространяет недостоверную информацию. Авторы будут привлечены к ответственности по ст.13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), - предупредили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
- В ходе проверки установлено, что жительница Липецка разместила в одной из социальных сетей информацию о многочисленных заболевших в Данковском районе. Это не соответствует действительности. Административные материалы направлены в судебные органы для рассмотрения принятия решения в соответствии с действующим законодательством, - сообщает официальный канал Липецкой области по ситуации с коронавирусной инфекцией.
По данным GOROD48, 35-летняя женщина разместила в соцсети сведения, которые услышала от попутчика в автобусе. Мужчина заявил, что видел, как в Данкове перевозили большое количество больных.
Напомним, что в Данкове находится обсерватор для лиц контактировавших с больными или побывавших в странах, где началась эпидемия коронавируса. Сейчас в обсерсваторе находятся 33 человека. Больных коронавирусной инфекцией на 19 марта в Липецкой области нет - три человека, у которых нашли этот вирус, сегодня выписаны из больницы после успешного лечения.
- Правоохранительные органы проверяют публикации в социальных сетях, устанавливают тех, кто распространяет недостоверную информацию. Авторы будут привлечены к ответственности по ст.13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»), - предупредили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.
29 1803
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