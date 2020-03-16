43 минуты назад
Улица Папина: коллапс на кольцевой
Первое утро рабочего дня после полного перекрытия проспекта Победы стало проблемой для автолюбителей, водителей автобусов и «маршруток».
Первый такой эксперимент от 25 февраля был успешен (см. «Улица Папина: не едем - почти летим!»). Я сел на автобус 27-го маршрута в 06.59 на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова, а к остановке «площадь Победы» подъехал в 7.35 (в пути был ровно столько времени, сколько и до перекрытия проспекта Победы). Второй, сегодняшний эксперимент, был провальным для организаторов дорожного движения.
Так, в тот же автобус 27-го маршрута на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова я сел в 7.15, а вот на площади Победы был в 8.06. Водитель автобуса сообщила мне, что выбилась из графика на 15 минут, что считается очень большим опозданием.
Все бы ничего, но проблемой стал проезд через кольцевую развязку проспекта Победы и улицы Водопьянова. Там наш автобус на те 15 минут и застрял в пробке.
Причина - желание автолюбителей выехать на ставшую проспекту дорогой-дублером улицу частного сектора Индустриальную. Эти автомобилисты и заблокировали проезд по кольцевой развязке всем другим участникам дорожного движения, пытавшимся выехать с проспекта Победы на улицу Водопьянова.
- Не надо иметь высшего образования, чтобы понять, что этот участок проспекта Победы, который перекрыли в ночь на 14 марта, надо было отремонтировать еще в прошлом году! - возмущается водитель автобуса.
Еще одно узкое место, на которое обратила внимание водитель - кольцевая развязка улицы Папина с улицей Неделина. Этой развязке, по ее мнению, не хватает светофора для автотранспорта, едущего с улицы Неделина.
Игорь Луговой
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Перри Мейсон
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