Общество

43 минуты назад

Улица Папина: коллапс на кольцевой

20 2404
#проспект Победы #улица Папина
3
Улица Папина: коллапс на кольцевой

Первое утро рабочего дня после полного перекрытия проспекта Победы стало проблемой для автолюбителей, водителей автобусов и «маршруток».

Загрузка плеера
Сегодня утром, в первый рабочий день после полного перекрытия проспекта Победы (первое случилось 22 февраля - от площади Победы до улицы Механизаторов, второе - в ночь на 14 марта, когда проспект закрыли на отрезке от улицы Механизаторов до площади Кольцевой), корреспондент GOROD48 проверил, как едет транспорт по улице Папина, ставшей полным дублером ремонтируемой магистрали.

Первый такой эксперимент от 25 февраля был успешен (см. «Улица Папина: не едем - почти летим!»). Я сел на автобус 27-го маршрута в 06.59 на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова, а к остановке «площадь Победы» подъехал в 7.35 (в пути был ровно столько времени, сколько и до перекрытия проспекта Победы). Второй, сегодняшний эксперимент, был провальным для организаторов дорожного движения.

Так, в тот же автобус 27-го маршрута на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова я сел в 7.15, а вот на площади Победы был в 8.06. Водитель автобуса сообщила мне, что выбилась из графика на 15 минут, что считается очень большим опозданием.

Все бы ничего, но проблемой стал проезд через кольцевую развязку проспекта Победы и улицы Водопьянова. Там наш автобус на те 15 минут и застрял в пробке.

20200316_074000.jpg

20200316_074818.jpg

Причина - желание автолюбителей выехать на ставшую проспекту дорогой-дублером улицу частного сектора Индустриальную. Эти автомобилисты и заблокировали проезд по кольцевой развязке всем другим участникам дорожного движения, пытавшимся выехать с проспекта Победы на улицу Водопьянова.

1ff04138-7525-4e9e-ae85-c1f0f8c2d59f.jpg

250aeb7c-cf09-4b64-96fa-680e432bc249.jpg

- Не надо иметь высшего образования, чтобы понять, что этот участок проспекта Победы, который перекрыли в ночь на 14 марта, надо было отремонтировать еще в прошлом году! - возмущается водитель автобуса.

Еще одно узкое место, на которое обратила внимание водитель - кольцевая развязка улицы Папина с улицей Неделина. Этой развязке, по ее мнению, не хватает светофора для автотранспорта, едущего с улицы Неделина.

Игорь Луговой
20 2404
#проспект Победы #улица Папина
3

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Серый

19 секунд назад
Надо перекрывать выезд с улицы Неделина на Папина, и поворот с Папина на дублера Водопьянова.
ответить

Леня

23 секунды назад
Можно было бы снять асфальт и копаться по краям с коммуникациями!!!И хотя по одной или двум полосам транспорт пустить!!!!А потом когда подушку будут делать,закрыть дорогу на неделю две!!!!А у нас как всегда до конца года супер армяне будут в носу ковыряться!!!!!
ответить

Да

1 минуту назад
Да, пусть постоят в пробке, подумают . Может выводы сделают
ответить

Перри Мейсон

1 минуту назад
Причина затора- жоповозки в которых по одной штуке водятлов обыкновенных.
ответить

гостья

2 минуты назад
ну как обычно, думали авось проскочу и не поеду по другой дороге, а вот не удалось....любят люди сами создавать себе проблемы, про перекрытие дороги уже твердят месяц
ответить

Иван

4 минуты назад
Как говорит всем известная дама это п....ц
ответить

молодой тупняк

5 минут назад
водитель автобуса пусть не возмущается, высшее образование получено в хогвардсе, а ему теперь снимать чары с этого колдовства!
ответить

Жека

5 минут назад
фокс, стоит
ответить

Алексей. А

7 минут назад
Транспортный коллапс , это когда до работы 3-4 часа в Москве добираетесь, а это детский лепет.
ответить

Ук

8 минут назад
Да хрен с этим затором, я там не езжу, может мозги у людей заработают.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

ЛГПУ перешел на бесконтактную форму обучения
#коронавирус #вузы
4
ЛГПУ перешел на бесконтактную форму обучения

56 минут назад

Общество
Ветлечебница останется без света
#ЛГЭК #отключение
7
Ветлечебница останется без света

вчера, 20:57

Общество
Подростки забрасывали снежками незнакомого мужчину, которому было плохо
#Подростки #жестокость
88
Подростки забрасывали снежками незнакомого мужчину, которому было плохо

вчера, 20:50

Общество
82-летнюю женщину ищут уже 6-й день
#Поиск людей
1
82-летнюю женщину ищут уже 6-й день

вчера, 19:41

Общество
Весна толком еще не началась, а в Липецке уже уничтожены почти все газоны (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
331
Весна толком еще не началась, а в Липецке уже уничтожены почти все газоны (ФОТО)

вчера, 16:59

Общество
Разбитые, ржавые, облитые краской – липчане вновь жалуются на автохлам во дворах (ФОТО)
#Автохлам #брошенные машины #благоустройство
43
Разбитые, ржавые, облитые краской – липчане вновь жалуются на автохлам во дворах (ФОТО)

вчера, 14:01

Общество