Липецкие врачи спасли двухмесячного мальчика с кровоизлиянием в головной мозг

До этого ребёнка лечили от воспаления лёгких.

Нейрохирурги областной детской больницы спасли двухмесячного мальчика из Тамбовской области, у которого во время лечения в областной инфекционной больнице от двусторонней пневмонии случилось ещё и кровоизлияние в головной мозг.«Ребенок уже шел на поправку, но в какой-то момент лечащий доктор заметил, что ребенок стал вести себя не так, появилась неврологическая симптоматика. На консультацию был приглашен главный внештатный нейрохирург Руслан Васин, который выполнил УЗИ головного мозга, компьютерную томографию и выявил субарахноидальное кровоизлияние. Ребенка перевели в областную детскую больницу и провели там малоинвазивную операцию: пункцию внутричерепной гематомы под контролем УЗИ. Младенец несколько дней находился в отделении реанимации: врачи-реаниматологи контролировали жизненно важные показатели, проводили гемостатическую терапию для исключения рецидива кровоизлияния. Потом пациента перевели в отделение нейрохирургии, где его ждала мама», — рассказала в своём Тelegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.Через 10 дней ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Малыш вернулся домой в Тамбовскую область.