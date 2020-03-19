Общество

22 минуты назад

Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов

16 705
#кадры #администрация области
Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов

в понедельник, 23 марта.

Как стало известно GOROD48, в понедельник, 23 марта, должность начальника областного управления энергетики и тарифов покидает Альберт Соковых.

- В никуда не ухожу. У меня есть предложения продолжить работу как в области, так и вне нашего региона, - сказал GOROD48 высокопоставленный отставник.

О причинах своего ухода с должности Альберта Соковых предпочел не распространяться.

45-летний Альберт Соковых возглавил управление энергетики и тарифов в декабре 2015 года, сменив казавшегося бессменным прежнего руководителя этого областного регулятора Владимира Чунихина. Ранее Соковых работал первым заместителем руководителя областного управления инновационной и промышленной политики.

Альберт Соковых через GOROD48 еще раз попросил не называть его сыном скандального экс-мэра Ельца Виктора Соковых, осужденного за нападение на журналистов съемочной группы ГТРК «Вести. Дежурная часть» - они не родственники.

Таким образом, из администрации области за две недели покинули два ключевых чиновника (на прошлой неделе должность начальника областного управления ЖКХ оставила Елена Бадулина). 


Фото: energy48.ru
16 705
#кадры #администрация области

Комментарии (17)

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Протирал жопу

8 секунд назад
Извини за выражение
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гость

24 секунды назад
??, о РФ всё время думал ! ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК !
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дед

1 минуту назад
база сокращается ; радуюсь !
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??

4 минуты назад
Ему 45???? А где его так потрепало?
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пейте целебную водку на халяву - рано поседее

4 минуты назад
И тарифов он начальник и мочалок командир !
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изнурил себя

7 минут назад
выглядит лет на 65
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Совпадение ?

8 минут назад
Соковых Альберт Викторович , Бывший мэр Ельца Виктор Соковых .
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Ему можно не работать !

9 минут назад
Кабак на советской и много ещё
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И это будет спроведливо.

10 минут назад
Посадить его на прожиточный минимум, отобрать все льготы, так же всё надбавки, и пускай почувствует как живёт простым гражданам Липецка.
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Рок Злой

10 минут назад
Ой, какой милый троллинг от Город48... )))
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