Общество
22 минуты назад
Альберт Соковых покидает должность областного управления энергетики и тарифов
в понедельник, 23 марта.
Как стало известно GOROD48, в понедельник, 23 марта, должность начальника областного управления энергетики и тарифов покидает Альберт Соковых.
- В никуда не ухожу. У меня есть предложения продолжить работу как в области, так и вне нашего региона, - сказал GOROD48 высокопоставленный отставник.
О причинах своего ухода с должности Альберта Соковых предпочел не распространяться.
45-летний Альберт Соковых возглавил управление энергетики и тарифов в декабре 2015 года, сменив казавшегося бессменным прежнего руководителя этого областного регулятора Владимира Чунихина. Ранее Соковых работал первым заместителем руководителя областного управления инновационной и промышленной политики.
Альберт Соковых через GOROD48 еще раз попросил не называть его сыном скандального экс-мэра Ельца Виктора Соковых, осужденного за нападение на журналистов съемочной группы ГТРК «Вести. Дежурная часть» - они не родственники.
Таким образом, из администрации области за две недели покинули два ключевых чиновника (на прошлой неделе должность начальника областного управления ЖКХ оставила Елена Бадулина).
Фото: energy48.ru
- В никуда не ухожу. У меня есть предложения продолжить работу как в области, так и вне нашего региона, - сказал GOROD48 высокопоставленный отставник.
О причинах своего ухода с должности Альберта Соковых предпочел не распространяться.
45-летний Альберт Соковых возглавил управление энергетики и тарифов в декабре 2015 года, сменив казавшегося бессменным прежнего руководителя этого областного регулятора Владимира Чунихина. Ранее Соковых работал первым заместителем руководителя областного управления инновационной и промышленной политики.
Альберт Соковых через GOROD48 еще раз попросил не называть его сыном скандального экс-мэра Ельца Виктора Соковых, осужденного за нападение на журналистов съемочной группы ГТРК «Вести. Дежурная часть» - они не родственники.
Таким образом, из администрации области за две недели покинули два ключевых чиновника (на прошлой неделе должность начальника областного управления ЖКХ оставила Елена Бадулина).
Фото: energy48.ru
Протирал жопу
гость
дед
??
пейте целебную водку на халяву - рано поседее
изнурил себя
Совпадение ?
Ему можно не работать !
И это будет спроведливо.
Рок Злой