В Липецкой области во время пожара погибли два ребенка и взрослый

Сегодня в деревне Кошкино Измалковского района сгорел частный дом. В результате пожара погибли три человека.

«Сегодня в 13.33 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Измалковский район, деревня Кошкино. К месту вызова выехали три отделения пожарных. В результате пожара есть погибшие», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.



Как стало известно GOROD48, в сгоревшем строении обнаружены тела трех человек - двух детей и взрослого. В доме проживали четыре человека: муж с женой и двое маленьких детей двух и трех лет. Кто именно из взрослых погиб во время пожара пока не известно - следственно-оперативные группы правоохранительных органов только выехали в деревню Кошкино.

