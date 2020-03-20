Происшествия

43 минуты назад

В Липецкой области во время пожара погибли два ребенка и взрослый

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#пожар
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В Липецкой области во время пожара погибли два ребенка и взрослый

Сегодня в деревне Кошкино Измалковского района сгорел частный дом. В результате пожара погибли три человека.

«Сегодня в 13.33 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Измалковский район, деревня Кошкино. К месту вызова выехали  три отделения пожарных. В результате пожара есть погибшие», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области. 

Как стало известно GOROD48, в сгоревшем строении обнаружены тела трех человек - двух детей и взрослого. В доме проживали четыре человека: муж с женой и двое маленьких детей двух и трех лет. Кто именно из взрослых погиб во время пожара пока не известно - следственно-оперативные группы правоохранительных органов только выехали в деревню Кошкино.
609
#пожар
1

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