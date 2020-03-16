Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть

Во второй половине дня 16 марта несколько жителей улицы Второй Индустриальной вышли на проезжую часть. Горожане выступили против использования их улицы, как пути объезда реконструируемого проспекта Победы.

По словам местных жителей, улица слишком узкая для того потока транспорта, что хлынул на нее 14 марта, после полного перекрытия проспекта Победы. По этой же причине там нет тротуаров и переходов – передвигаться по ней пешком стало опасно.



Проезжую часть липчане перекрывали около 30 минут. Очевидцы рассказывают, что на проезжую часть вышли мамы с детьми в колясках. Затем в диалог с горожанами вступили представители мэрии и полиции.



По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, на месте событий достигнута договоренность о регулировке транспортных потоков. Сейчас сотрудник ДПС пропускает автомобили на Вторую Индустриальную небольшими партиями с интервалами в несколько минут.



- Мы предприняли следующие действия: отсекли движение автобусов, возможно будем убирать грузовой транспорт, но полностью запретить движение по улице мы не сможем, - рассказал GOROD48 Николай Воронин.



Уже сегодня вечером Николай Ворони проведет рабочее совещание, котором департамент дорожного хозяйства обсудит выход из сложившегося положения. На утро 17 марта назначена встреча Николая Воронина и инициативной группы жителей улицы.

