Общество

сегодня, 17:46

Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть

57 3751
#проспект Победы #реконструкция
5
Сегодня жители улицы Вторая Индустриальная вышли на проезжую часть

Во второй половине дня 16 марта несколько жителей улицы Второй Индустриальной вышли на проезжую часть. Горожане выступили против использования их улицы, как пути объезда реконструируемого проспекта Победы.

По словам местных жителей, улица слишком узкая для того потока транспорта, что хлынул на нее 14 марта, после полного перекрытия проспекта Победы. По этой же причине там нет тротуаров и переходов – передвигаться по ней пешком стало опасно. 

Проезжую часть липчане перекрывали около 30 минут. Очевидцы рассказывают, что на проезжую часть вышли мамы с детьми в колясках. Затем в диалог с горожанами вступили представители мэрии и полиции.

По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николая Воронина, на месте событий достигнута договоренность о регулировке транспортных потоков. Сейчас сотрудник ДПС пропускает автомобили на Вторую Индустриальную небольшими партиями с интервалами в несколько минут.  

- Мы предприняли следующие действия: отсекли движение автобусов, возможно будем убирать грузовой транспорт, но полностью запретить движение по улице мы не сможем, - рассказал GOROD48 Николай Воронин.
 
Уже сегодня вечером Николай Ворони проведет рабочее совещание, котором департамент дорожного хозяйства обсудит выход из сложившегося положения. На утро 17 марта назначена встреча Николая Воронина и инициативной группы жителей улицы. 
57 3751
#проспект Победы #реконструкция
5

Комментарии (58)

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дааа ужжж

16 секунд назад
а ведь на этой проезжей части их дети играют, гуляют... неужели нельзя было построить специально отведенное место- игровую площадку, положить людям асфальт, сделать тротуары- студенты идут, на работу/с работы там ходим, там улицу даже зимой не чистят, а если чистят, то очень редко. Не обижайте людей!
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Помним как было

40 секунд назад
УСЛЫШЬТЕ ЛЮДЕЙ!, вредительство - это перекрытие дороги. Лет 5 назад там было ещё одно восстание против движения. Забыли, что улица это городская собственность для всех
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Евген

4 минуты назад
Конечно, считаю не правильным перекрытие дороги от Кольцевой до Механизаторов. Этого нельзя было делать ни при каких обстоятельствах. Тем более, пускать поток транспорта по частному сектору. Данного коллапса и следовало ожидать. Не хотелось бы опускаться до ярко выраженных словечек, но кроме, как ВРЕДИТЕЛИ (прчем без кавычек) руководство города и области назвать не могу. Менеджеры, одно слово. Вместо того, что бы первоначально обеспечить своим избранникам места объезда, взять и тупо все отрезать...В России 2 беды: ДУРАКИ и ДОРОГИ.
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москвич

4 минуты назад
Гость, А разве ПДД не говорит что сначала человек затем коляска. А то толкают коляску вперед себя не видя ничего перед собой. А водитель типа виноват, когда снаряд из кустов выкатывается.
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Гость

9 минут назад
Вы умники на машинах, своих жег и детей представте . Ваходит ваша мадам из подьезда с коляской а какой то мудила , сносит ее. Вот и вы прежде чем рот открывать посмотрите там вообще тратуары есть. А этот гомосек и наркоманка, которые блин ативпндальные лавочки делают и парки благоустраивают, нихрена не о ком не думают, только деньги отмывают. Благоутройщики хреновы
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москвич

9 минут назад
Вах как разорались. Давно снести надо было эти хибары
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Артамонов

12 минут назад
Сам погнал специалистов из администрации. Нормальных выгнал. Себе оставил ссатых алкоголиков. Которые могут только жополизством заниматься. И работать на его врагов.Пусть занимается....
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Думать надо было мозгами

15 минут назад
Надо было организовать движение по территории бывшего автопарка, там можно было организовать движение хоть по три полосы в каждую сторону с выездом на кольцо.
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555

15 минут назад
В городе есть Соаетская- Первомайская. Что мешало по аналогии сделать Проспект Победы- Папина. Ничего! Теперь еще вопрос: где светофор на перекрестке Механизаторов - Индустриальная? Зачем отключили светофор у бывшего 10 училища на Механизаторов? 2- ая Индустриальная - это вообще жесть? Кто до такого додумался? Почему в прошлом году не сделали ремонт до Автопарка? Вообще бы не было вопросов!!!!!
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молодой тупняк

19 минут назад
Срочно надо возвращать Гулю и Короля, эти местные товарищи порешают все наши вопросы, самодеятельностью заниматься не будут, после их ухода варяги задушили население налогами и штрафами
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