Общество
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22 минуты назад
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В поселках Дачном, Матырском, Новой жизни отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 16 июня кроме Дачного, Матырского, Новой жизни холодной воды также не будет на станции Казинка, в районе Студенок, предупредили в «РВК-Липецк».
Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора на улицах Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.
С 10:00 и до окончания работ холодной воды не будет в доме № 88 по улице Тельмана, в частном секторе улиц Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачёва, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-ой Гранитной, Железнодорожной, проездов Цветочного, Шишкина.
Цистерны с водой для питья будут находиться по адресам: улица Центральная, 21, улица Энергостроителей, 8, улица Тельмана, 88, также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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