По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре в Измалковском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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