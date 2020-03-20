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По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело
Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних детей при пожаре в Измалковском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Опрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.