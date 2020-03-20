Происшествия

41 минуту назад

По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело

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#пожар
По факту гибели в пожаре женщины и двух детей возбуждено уголовное дело

Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и двух малолетних  детей при пожаре в Измалковском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Напомним, что сегодня днем в деревне Кошкино сгорел частный дом. Во время тушения пожара обнаружены тела 43-летней женщины и двух её сыновей 3-х и 2-х лет.

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- В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СКР, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Опрашиваются свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
507
#пожар

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