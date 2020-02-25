Общество

49 минут назад

Улица Папина: не едем - почти летим!

16 1709
#проспект Победы #улица Папина
5
Улица Папина: не едем - почти летим!

Первое утро рабочего дня после перекрытия проспекта Победы обошлось без обещанного транспортного коллапса.

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Сегодня утром, в первый рабочий день, GOROD48 решил проверить, станут ли пророческими слова городских чиновников,обещавших транспортный коллапс в первые три-четыре дня после перекрытия проспекта Победы. Наш корреспондент получил задание проехать в автобусе по дороге-дублеру проспекта, улице Папина, в час-пик.

В 6.59 на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова я сел в автобус МУП «Липецкпассажиртранс» (госномер ан 116), следующий по 27-му маршруту. Уже в 7.10 автобус стоял на перекрестке проспекта имени 60 лет СССР и улицы Меркулова. В 7.15 он выехал на проспект Победы, а в 7.21 повернул с улицы Водопьянова на улицу Папина.

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К началу первого рабочего дня в конце этой улицы уже стояли несколько остановочных павильонов. А вот в ее середине и начале в назначенных временными местах остановок автобусов люди месили грязь под пока открытым небом.

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По улице Папина движение почти не останавливалось. К остановке «площадь Победы» автобус подъехал в 7.35. То есть я был в пути ровно столько времени, сколько и до перекрытия проспекта Победы. Удивительно, но поездка прошла на ура!


Игорь Луговой
16 1709
#проспект Победы #улица Папина
5

Комментарии (16)

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007

5 минут назад
Какой же неадекватный человек у нас в городе на ул.Папина сделал автобусные остановки? Пример: около пожарки - оставновка прям на пешеходном переходе, перед поворотом(на перекрестке) и перед самой пожарной частью. И дальше точно так. Почему не предусмотрели нормальные места, чистку этих мест, где-то асфальт можно было бы сделать. Беспредел
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Злата

8 минут назад
И деревья обещали в питомник пересадить,а в районе Доватора и памятник Чернобыльцам все деревья спилили.
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Правда

12 минут назад
Вы ещё бы в 5 часов утра поехали, дебильные! Поезжайте, когда автомобилисты выедут - в 8,9,10 утра или 18 вечера!
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Дырявый комуняга

14 минут назад
Да тут одни нытики сидят, поэтому им все не так
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123

16 минут назад
После 8 марта перекроют до механизаторов, во тогда вы полетите
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Логика

17 минут назад
а если стоять на остановке в 5.50 то на работе будешь в 6.15
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Грамотная

18 минут назад
По поводу ошибок - мы все сразу всё видим, а вот что дети страдают это всем всё равно. Светофор не работает, дети мимо машин пробегают, а так всё хорошо "не едем - почти летим"!
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777

28 минут назад
у нас люди пессимисты от сюда и притяжение неудачи
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поручик Ржевский

28 минут назад
Вячеслав, что вы так волнуетесь по поводу школы? Вот сами её не посещали, пишете "расказывать", "валнует"-и ничего, живёте... Другие тоже проживут.
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Николай Воронин

30 минут назад
Липчане, а Вы мне не верили, что все будет хорошо! Ездить будем без проблем. Мы всей мэрией думаем о Вас
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