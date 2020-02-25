Общество
49 минут назад
Улица Папина: не едем - почти летим!
16 1709
Первое утро рабочего дня после перекрытия проспекта Победы обошлось без обещанного транспортного коллапса.
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Сегодня утром, в первый рабочий день, GOROD48 решил проверить, станут ли пророческими слова городских чиновников,обещавших транспортный коллапс в первые три-четыре дня после перекрытия проспекта Победы. Наш корреспондент получил задание проехать в автобусе по дороге-дублеру проспекта, улице Папина, в час-пик.
В 6.59 на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова я сел в автобус МУП «Липецкпассажиртранс» (госномер ан 116), следующий по 27-му маршруту. Уже в 7.10 автобус стоял на перекрестке проспекта имени 60 лет СССР и улицы Меркулова. В 7.15 он выехал на проспект Победы, а в 7.21 повернул с улицы Водопьянова на улицу Папина.
К началу первого рабочего дня в конце этой улицы уже стояли несколько остановочных павильонов. А вот в ее середине и начале в назначенных временными местах остановок автобусов люди месили грязь под пока открытым небом.
По улице Папина движение почти не останавливалось. К остановке «площадь Победы» автобус подъехал в 7.35. То есть я был в пути ровно столько времени, сколько и до перекрытия проспекта Победы. Удивительно, но поездка прошла на ура!
Игорь Луговой
В 6.59 на остановке «Общественный центр» на улице Свиридова я сел в автобус МУП «Липецкпассажиртранс» (госномер ан 116), следующий по 27-му маршруту. Уже в 7.10 автобус стоял на перекрестке проспекта имени 60 лет СССР и улицы Меркулова. В 7.15 он выехал на проспект Победы, а в 7.21 повернул с улицы Водопьянова на улицу Папина.
К началу первого рабочего дня в конце этой улицы уже стояли несколько остановочных павильонов. А вот в ее середине и начале в назначенных временными местах остановок автобусов люди месили грязь под пока открытым небом.
По улице Папина движение почти не останавливалось. К остановке «площадь Победы» автобус подъехал в 7.35. То есть я был в пути ровно столько времени, сколько и до перекрытия проспекта Победы. Удивительно, но поездка прошла на ура!
Игорь Луговой
16 1709
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