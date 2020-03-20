Общество

сегодня, 09:21

Улицу Баумана перекроют в ночь с 4 на 5 апреля

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#улица Баумана #реконструкция
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Улицу Баумана перекроют в ночь с 4 на 5 апреля

Масштабная реконструкция улицы Баумана в Липецке начнется 4 апреля.

Сегодня в центре организации дорожного движения дорожного движения председатель департамента дорожного хозяйства администрации Липецка Николай Воронин рассказал, как будет перекрываться улица Баумана, которую в этом году капитально перестроят.

По словам Николая Воронина, в ночь с 4 на 5 апреля улицу Баумана перекроют от улицы Пожарского до школы №41. Примечательно, что как раз к этим датам отменят реверсивное движение в поселке Новая Жизнь, и те, кто объезжал пробку в Новой Жизни через Сокол смогут пользоваться прежним маршрутом.

Второй участок улицы Баумана, от школы №41 до трассы Орёл-Тамбов, перекроют 25 апреля. Поэтому люди успеют навести порядок и посетить после пасхи Сокольское кладбище. Для удобства граждан по улице Бабушкина будет курсировать автобус от храма до улицы Пожарского на время перекрытия улицы.

Сегодня в 10.00 пройдет межведомственное совещание с участием представителей департамента дорожного хозяйства и благоустройства, ГИБДД и подрядчиков. Специалисты окончательно согласуют все работы и определят расстановку знаков.

Напомним, что единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.
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#улица Баумана #реконструкция
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Комментарии (19)

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История России

4 минуты назад
И не благодарите, сселковское быдло вообще не фига в город пускать, не зря киевский князь Владимир выселял из Руси всех юродивых и убогих в дикое поле к мордве
ответить

Сселковское быдло-гетто под снос

5 минут назад
Участковый, это дело отметишь - бутылкой в жопе, которую 20 лет трахали на зоне после того, как на сселках будет построена китайская промзона, а ссаные сараи жлобов, урок и мордовских носастых членососов с номером телефона 89103543434 снесут к куям!
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И не благодарите

7 минут назад
От храма через реку в сторону Сселок раньше был переезд. Вот решение проблемы-соединить две стороны и разгрузка на мост, нет пробки с моста до Пожарского.И убрать регулирующий светофор у 41 школы. Поставить обычный
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Участковый

12 минут назад
я главный трижды судимый едерастовский тролль, неграмотный путлеровский проститут, потомок врагов русского народа и мордовский хавальник под хохлочлен диман плямин (с 2010 года стал краси чков) телефон 89103543434, паспорт 4210 647886 выдан 15.12.2010 со сселок, высоцкого, 6, который был высран проституткой 19.09.1981 в чуркистанском чарджоу когда мои сверстники учились в 7 классе, УЖЕ В МУРМАНСКОЙ ИК-18 ПОД ШКОНАРЕМ КУКАРЕКАЛ, ИМЕЛ ПОГОНЯЛО НЮРКА ДВУХОЧКОВАЯ И ТРИППЕР В ЖОПЕ ПО КАМЕРАМ РАСПРОСТРАНЯЛ! ОРГАНИЗУЮ БУЗЕЖ СРЕДИ ТУПОГО БЫДЛА НА ССЕЛКАХ РАДИ МОЕЙ ПРОТКНУТОЙ НА ЗОНЕ СРАКИ В ГОРСОВЕТЕ ОТ БАНДЫ ЕДИНОФАШИСТОВ! Я ТУНЕЯДЕЦ РАБОТАТЬ НЕ ХОЧУ, А ЛЮБЛЮ ХАЛЯВУ, ПОНТЫ, ЗАБУГОРНЫЕ НИШТЯКИ И СРАНЫЕ ИНОГАВНОДРОЧИЛОВКИ!
ответить

123

12 минут назад
А дети как в школу будут добираться?
ответить

rrr

32 минуты назад
Правильно весь город перекройте.
ответить

Грамотей

38 минут назад
Ущербы, учите русский язык! Заголовок не способны сформулировать.
ответить

Иван

41 минуту назад
До вас дойдет.что надо открыть кольцевую или нет?
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Василий

42 минуты назад
Предлогаю перекрыть весь город. И ходить пешком
ответить

гуля фонтаныч

44 минуты назад
ну теперь и ковалева будет стояком стоять. там не одного кармана автобусного нету
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