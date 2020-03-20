Улицу Баумана перекроют в ночь с 4 на 5 апреля

Масштабная реконструкция улицы Баумана в Липецке начнется 4 апреля.

Сегодня в центре организации дорожного движения дорожного движения председатель департамента дорожного хозяйства администрации Липецка Николай Воронин рассказал, как будет перекрываться улица Баумана, которую в этом году капитально перестроят.



По словам Николая Воронина, в ночь с 4 на 5 апреля улицу Баумана перекроют от улицы Пожарского до школы №41. Примечательно, что как раз к этим датам отменят реверсивное движение в поселке Новая Жизнь, и те, кто объезжал пробку в Новой Жизни через Сокол смогут пользоваться прежним маршрутом.



Второй участок улицы Баумана, от школы №41 до трассы Орёл-Тамбов, перекроют 25 апреля. Поэтому люди успеют навести порядок и посетить после пасхи Сокольское кладбище. Для удобства граждан по улице Бабушкина будет курсировать автобус от храма до улицы Пожарского на время перекрытия улицы.



Сегодня в 10.00 пройдет межведомственное совещание с участием представителей департамента дорожного хозяйства и благоустройства, ГИБДД и подрядчиков. Специалисты окончательно согласуют все работы и определят расстановку знаков.



Напомним, что единственным подрядчиком на многомиллионный тендер оказалось ООО «Дорожник». Зарегистрированная в Воронеже компания предложила за свои услуги 195 401 070 рублей и стала победителем закупки. В первую очередь дорожно-строительная компания займется выносом сетей электроснабжения и водопровода, вырубкой мешающих расширению дороги до четырех полос деревьев, строительством подпорной стенки. Летом строители должны приступить к обновлению дорожной одежды и тротуаров. Реконструкцию улицы Баумана планируют завершить к 1 октября 2020 года.