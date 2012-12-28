Где столько своего набраться, чтоб было каждому своё?

Итоги. Февраль

Февраль у нас начался, в прямом смысле этого слова, бомбически: 1 февраля. Один — в Елецком районе, другой — в Воловском.Официальный канал Минобороны РФ сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Но из-за этого инцидента, по данным Telegram-канала BAZA, свет пропал у жителей 540 домов в Елецком районе. Кроме электроэнергии пропала сотовая связь, где-то не было воды. Вечером 1 февраля нам сообщили, что. А утром 2-го нам сказали о падении боеприпасов.13 февраля под утро в Липецке снова прозвучали сирены:. Горожане проснулись от звуков разрывов, в нескольких районах пропал свет.. Вслед за Липецком красный уровень угрозы объявили в Ельце и Грязях. Красный уровень угрозы продолжался полтора часа. За это время, по данным Минобороны, были сбиты 12 летательных аппаратов.. Он пустовал и поэтому никто не пострадал. А вот городские очистные работают без выходных. Угодивший туда БПЛА. Ее прооперировали, но состояние пострадавшей было настолько тяжелым, что27 февраля, на четвертый год СВО,. Первая железобетонная конструкция появилась на конечной остановке микрорайона «Елецкий». Это — железобетонная коробка под крышей площадью 8,5 кв.м. Всего в городе будет 28 защитных модулей. На них из муниципального бюджета выделены 10 миллионов рублей. Следить за чистотой укрытий будет департамент развития территории, но чистить и мыть их придется МБУ «Управление благоустройства Липецка». Мэрия также купит себе и дизельный электрогенератор на случай отключения электричества во время воздушной атаки. Не хотелось бы, чтобы все это пригодилось, но случится может всякое — в последнюю ночь уходящей зимыПятая часть посевов к началу февраля находилась в критическом состоянии. Отсутствия снега огорчило агрономов:. Первый снег с начала года выпал только 5 февраля. Но из-за непродолжительных осадков привычный снежный покров у нас так и не сформировался. При этом раскладе. Запасов снега слишком мало, да и почва не промерзла глубоко. Кстати, еще одной особенностью этой зимы стало уменьшение снежного покрова от юга к северу области. В итоге на границе с Воронежской областью его высота к 20 февраля составила 15, в Липецке — 12, в Ельце — 10, во Льве Толстом — 7 сантиметров.Но февраль не подвел с морозами, оправдав свое общеславянское название — лютый. А селе Каликино. У неё — обморожения рук и ног самой последней четвёртой степени. А в БСМП спасают липчанина, который едва не замерз в своем внедорожнике у дома на улице Игнатьева в Липецке, где его разбил инсульт. В клинику. А 11 февраля во время пожара в липецком СНТ «Цементник». В больницы попали ее 17-летний брат и 58-летний отец, спасавшие девочку.. СК возбудил уголовное дело. В этой истории — масса страшных случайностей. В семье было шестеро детей. Их родители утром уехали за справкой о том, что дом не газифицирован — по этой причине в морозы все и спасались электрокамином. Когда взрослые вернулись, дом уже горел. 17-летний брат держал младшую сестру за руку, но та вырвалась и убежала в огонь,. И погибла. А на следующий день от тяжелых ожогов умер ее отец.Кстати, 11 февраля, введенных в прошлом году постановлением №57/1 областного управления энергетики и тарифов. Областной регулятор под сурдинку борьбы с майнингом ввел новые дифференцированные тарифы на электроэнергию с параметрами ниже рекомендованных Минэнерго и ФАС России. Если для ЦФО нижний порог потребления электроэнергии определили в 3 900 кВт*ч в месяц для отопительного сезона, то липецкое министерство урезало его почти вдвое — до 2 000 кВт*ч! Это возмутило жителей сельской местности и СНТ, вынужденно пользующихся электрокотлами из-за невозможности в силу разных причин провести газ: они получили счета в 20 и больше тысяч рублей!Из всех таких историй сложилась «февральская революция», отменившая это самое региональное постановление №57/1.. Губернатор пообещал исправить ошибку министерства энергетики: довести лимит льготного диапазона потребления электроэнергии до рекомендованных Кабмином 3 900 кВт*ч в отопительный период и оставить прежний тариф для тех, кто в него укладывается, — 3,53 рубля за киловатт.… Морозы и снег, пусть и небольшой,. В то же время в феврале. Наша команда дошла до бездны: вначале она повторила антирекорд НМХЛ — 33 поражения подряд. А потом случилось 34-е.Странная история случилась ночью 24 февраля в парке Металлургов. Городские спасатели. На ветвях в сильный мороз она провела 40 минут. Девушка рассказала, что забралась на дерево,. Однако, не видели их и спасатели. В Липецке, кстати, стали появляться. Откуда они взялись, не ясно.В последний день февраля зима нанесла неожиданный удар: в Липецке на 63-летнего мужчину. Случилось это на улице Терешковой. Региональный Следком начал доследственную проверку по признакам преступления, подпадающего под 238-ю статью УК РФ («оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей»). «Виновных в произошедшем предстоит определить. Не исключено, что причиной трагедии стал незаконно переоборудованный балкон с покатой крышей», — говорится в сообщении мэрии.Есть такая примета: если 22 февраля будет мороз, значит, март придет теплый. В тот день мороз был. Ждем тепла?. Соответствующую поправку в Устав Липецка могут внести после публичные слушаний. После этой формальности глава региона может сместить с должности главу Липецка, если тот в течение месяца не сумел устранить причины, послужившие основанием для вынесения ему выговора или предупреждения. Кроме того, основанием для прекращения полномочий мэра будет являться «систематическое не достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления».На этой неделе. Казалось бы, обычное дело, но об этом Telegram-канал правительства области сообщил как о встрече президента РФ с главой какого-то региона — очень уж официально. Главным приоритетом развития Липецка в этом году мэр назвал модернизацию водопроводов и теплосетей. В ответ на предложение губернатора «активнее взаимодействовать с ресурсными организациями, чтобы работы выполнялись качественно и в срок» Роман Ченцов ответил, что «настроен решительно — при необходимости мэрия окажет ресурсникам содействие, а при откровенном затягивании ремонтов примет жёсткие меры».Тем временем в последние дни февраля в Липецке случились две крупные аварии на сетях:. Свой удар по кошелькам липчан нанесла и «Квадра».. Запредельно высокие суммы жителям дома № 7/2 по улице Семашко начисляют с начала отопительного сезона. И таких примеров — масса: «управляшки» и энергетики перекладывают друг на друга проблемы расчетов за тепло, а горожане платят по впаренным им платежкам неподъемные суммы!А еще губернатор велел мэру решить вопрос с общественным транспортом до Центрального пляжа: «чтобы желающие круглый год могли легко добираться до спортивного «города» на Зелёном острове». Но выяснилось, что вЛикинского автозавода по причине постоянных поломок их китайских узлов и оборудования. Есть претензии и к «Волгабасу» — коррозия корпусов автобусов. Последняя партия от этого производителя, девять машин, пришла в обшивке из пластика. Ржаветь они не будут. Но как они поведут себя в ДТП, пока неизвестно. Сразу после этого «ЛиАЗ» сообщил GOROD48, что. Другая, более существенная и вовсе пока не решаемая проблема — катастрофа с водителями автобусов. В том же «Липецкпассажиртрансе» их зарплату довели до ста тысяч рублей, но у этого перевозчика осталось всего 229 водителей при необходимых по штату 413!— так перевозчик Сергей Игнатов отреагировал на очередную жалобу липчанина, полтора часа ждавшего на кольце Трубного завода автобус 24-го маршрута. В мэрии же считают, что липчанам добираться до мест назначений можно и с пересадкой — «это является нормой».. Причина: катастрофическая нехватка средств в городском бюджете на переход перевозчиков на брутто-тарифы, подразумевающие оплату транспортной работы в зависимости от ее качества.Туманным видится и развитие улично-дорожной сети Липецка. Например,запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать от улицы Студеновской к Петровскому мосту. Об этом, кстати, грезил еще мэр Гулевский. А трассу Орел-Тамбов должны соединят дорогой с улицей Ленина в Сселках только в 2035 году!. Мост через Боевой проезд, который должен соединить район Опытной с улицей Гагарина, еще даже и не проектировали, а на новую ветку Октябрьского моста, смета которого составила с учетом роста цен 7,1 миллиарда рублей, нет средств. Более того, у городской администрации нет денег даже на прокладку велодорожек. При всем при этомна 3-м участке ЛТЗ. В нем уже второй год нет воды и вряд ли она в нем появится. Так что 15 миллионов, которые намерена истратить городская администрация, просто закопают в землю.В феврале глава Липецка Роман Ченцов активно прощался с руководителями сферы дорожного хозяйства и благоустройства, доставшихся ему от прежнего мэра Евгении Уваркиной.. Но если его забрали в правительство области, то председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства, начальник МБУ «Управления благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин уходят в никуда. И если место председателя департамента будет пока вакантно, то руководителем МБУ станет бывший директор МБУ «Служба по обеспечению деятельности МУК и ОМС города Лебедянь» Александр Мальнев. А еще, работавшая в ней на разных должностях с 2012 года.Итак, в мэрии все больше выходцев из Лебедяни, которым, очевидно, экс-глава этого района, мэр Липецка Ченцов доверяет больше, чем липчанам, работавшим под началом ныне члена Совета Федерации Уваркиной. Напомним, что ранее в мэрию перешли работать тот же Павел Кузнецов, Андрей Иваненко, ставший заместителем председателя департамента градостроительства и архитектуры, Ольга Юзик, новый начальником управления делопроизводства и протокола, Александр Мальнев, возглавивший МБУ «Управление благоустройства Липецка».15 февраля случилось редкое событие:— единственного представителя ЛДПР в облсовете, экс-координатора реготделения партии. На следующий день: так для Емельянова закончился семейный бизнес по организации турпоездок. Отлично работавшая схема дала сбой прошлой осенью. Но депутат не поспешил вернуть липчанам, москвичам, ленинградцам их деньги, а постарался перевести невыполненные обязательства в плоскость гражданско-правовых отношений, отправляя несостоявшихся туристов в суд. Но в Следкоме решили иначе.. Ущерб, нанесенный клиентам фирмы Емельянова, следствие оценивает в сумму более 2,7 миллиона рублей.Возник закономерный вопрос:, ведь в нем экс-координатор региональной ячейки ЛДПР работал на постоянной основе, являясь заместителем председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи. В облсовете решили не оплачивать Емельянову время его нахождения под арестом.Такие истории с парламентариями — редкость. На память приходят две похожие, но с представителями «ЕР» в облсовете: Александром Конаныхиным и Михаилом Захаровым. Первого, экс-директора «Липецкэнерго», суд оштрафовал по обвинению в злоупотреблении полномочиями на 100 000 рублей, вменив в обязанность возместить компании 14 миллионов рублей ущерба. Второй сбежал в Германию после того, как его с женой обвинили сразу в нескольких уголовных преступлениях, связанных с разбазариванием средств ГК «СУ-5» при застройке микрорайона «Европейский». Кстати,11 февраля. Экс-депутата горсовета Сергея Тонких приговорили к 3,5 года общего режима и возмещению 70,8 млн рублей компании «Эксстроймаш». Его коллеге Сергею Ельчанинову дали три года.В феврале Липецкий облсовет буквально фонтанировал информационными поводами. Так,. В этой связи депутат от «Новых людей», заместитель председателя комитета по государственному устройству и местному самоуправлению, попросила называть ее Юлией Бойвановой. В своем Telegram-канале фракция КПРФ попросила лишить Бойванову зарплаты, как и Емельянова: «Девушка живет в Москве, игнорирует еженедельные совещания в облсовете и большую часть заседаний, лишь иногда приезжает на сессии, дабы не лишиться мандата».В областном Совете появился новый комитет — по ЖКХ. В нем сразу захотели работать 11 депутатов, в том числе и Анатолий Емельянов.: фракция КПРФ голосовала против. Формально из-за наличия у Хромовской больших задолженностей по оплате услуг ЖКХ и судов по этому поводу. По факту, из-за того, что, попав в облсовет по партийному списку, та переметнулась под флаги «Единой России».Завершилась эпопея с назначением детского омбудсмена Липецкой области.. Она — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики в областном перинатальном центре, была депутатом облсовета и членом Совета Федерации. Спикер облсовета Владимир Сериков поблагодарил за работу предыдущего детского защитника, 61-летнего Юрия Тарана. Кандидата педагогических наук, доцента, автора более 100 научных статей, монографий, учебных и методических пособий, детских песен и игрКстати, по данным агентства «Финэкспертиза»,. В нашем регионе резко, сразу на 37,9%, стало меньше приверженцев здорового образа жизни. Это удивительно, если сравнить данные этого исследования с тем, о чем говорят липецкие чиновники. Мы не поленились отыскать в нашем архиве публикацию:. Об этом летом 2017 года заявил тогдашний председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Олег Токарев. Как выяснилось, тогда в физкультурники записали всех воспитанников детских садов в возрасте от трёх лет, школьников и студентов, у которых есть уроки физкультуры, участников спартакиад среди работников предприятий...Мэра Ельца Евгения Боровских с подачи губернатора Игоря Артамонова хотят назначить региональным бизнес-омбудсменом.. После ухода Боровских его обязанности перейдут первому заместителю мэра, которым является 30-летний Вячеслав Жабин — близкий друг спикера облсовета Серикова. Мэром Ельца, по данным GOROD48,, жизнь которой тесно связана с этим городом. Она родилась и живет в Ельце.. Вероятнее всего, им станет вице-губернатор Сергей Курбатов. «В целях обеспечения взаимодействия губернатора и областного Совета депутатов», — объяснил такую необходимость региональный министр внутренней политики Алексей Кащеев.А еще: все остальные в ходе муниципальной реформы станут муниципальными округами.В феврале мы узнали о том, что. Демографическая ситуация не радует – стороны «русского креста», как называют социологи превышения смертности над падающей рождаемостью, расходятся все дальше. В прошлом году в регионе родились 7402 малыша — на 7% меньше, чем в 2023 году. В то же время количество умерших увеличилось на 0,7%. В Липецкой области также реже играли свадьбы: в 2024 году зарегистрировали брак 6160 пар, на 5,1% меньше, чем в 2023.Однако. Во вторник аншлаг в ЗАГСе был как в выходные. И ещеС марта. На улице Ленина останутся общая педиатрическая помощь и дневной стационар, а специализированную медпомощь будут оказывать в областной детской больнице на Московской, куда переводят 80 круглосуточных коек из больницы в центре города. Городская детская больница, напомним, это — бывший федеральный санаторий «Восход». Санаторий упразднил губернатор Олег Королев. На его базе 30 декабря 2016 года появилась городская детская больница путем оптимизации четырех медицинских учреждений — городских детских больниц №1 и №2, областной больницы реабилитационного лечения детей инвалидов в селе Подгорном и, собственно, санатория.