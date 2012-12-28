Водитель «Рендж Ровера» получил инсульт и едва не замерз в машине

Сейчас его совместными усилиями спасают врачи разных специальностей больницы скорой медицинской помощи.

Днем 16 февраля на улице Игнатьева в Липецке похожий заметил застывшего в неестественной позе водителя «Рендж Ровера». Прохожий пытался достучаться до него по стеклу, а потом вызвал «скорую». Медицинской бригаде понадобилась помощь спасателей управления ГО и ЧС мэрии, чтобы открыть автомобиль.55-летнего водителя доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи с темя диагнозами: переохлаждение, обморожение конечностей и острое нарушение мозгового кровообращения.— Пациент тяжелый. Его совместными усилиями лечат профильные специалисты — неврологи травматологи, комбустиологи, — сообщили GOROD48 в БСМП.