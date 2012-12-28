Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Здоровье
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11 минут назад
Водитель «Рендж Ровера» получил инсульт и едва не замерз в машине
Сейчас его совместными усилиями спасают врачи разных специальностей больницы скорой медицинской помощи.
55-летнего водителя доставили в реанимацию больницы скорой медицинской помощи с темя диагнозами: переохлаждение, обморожение конечностей и острое нарушение мозгового кровообращения.
— Пациент тяжелый. Его совместными усилиями лечат профильные специалисты — неврологи травматологи, комбустиологи, — сообщили GOROD48 в БСМП.
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