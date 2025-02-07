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Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
Читать все
Спорт
3052
07.02.2025 22:49
60

Липецкий хоккей пробил дно: теперь именно мы – худшая команда в истории слабейшей лиги России

Сегодня многие любители хоккея шли в «Звездный», ради рекорда. И он не заставил себя ждать – 34-е поражение в сезоне.

В повторной игре на своей площадке липецкие хоккеисты проиграли лидеру Восточной конференции НМХЛ «ЭкоНиве-Бобров» - 1:8 и побили антирекорд, который долгие годы казался вечным.

У нашей команды стало 34 поражения подряд со старта чемпионата и ни одного набранного очка. Предыдущее «достижение» принадлежало кишинёвской «Платине» из такой «хоккейной» республики, как Молдова, которая в сезоне-2012/13 проиграла 33 встречи. Теперь именно у нашей команды несмываемое клеймо - худший результат за ВСЮ ИСТОРИЮ САМОЙ НИЗШЕЙ ЛИГИ России.

Ход матча можно описать словами «недолго музыка играла» и тремя фотографиями.

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После 1-го периода
2.jpg

После 2-го

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После 3-го

Героем, который обессмертил своё имя, забив гол в такой исторической игре, стал нападающий Николай Шеин, который на 4-й минуте замкнул передачу Евгения Захарова. «Липецк» всеми силами противился судьбе и даже – о, чудо! – завершил с минимальным перевесом первый период. Но слишком неравны были силы соперников.

Вторая шайба, заброшенная гостями на 31-й минуте, стала 250-й, пропущенной нашей командой в чемпионате – ещё один антирекорд липецкого хоккея. Всего мы в 34-х матчах пропустили ещё 256, т.е. в среднем по 7, 5 шайб за игру…

В очередной раз даёшься диву отсутствию хоть какой-нибудь стратегии в развитии клуба. В начале сезона тренеры и руководители заявляли, что ставку сделают на местных воспитанников и просили понять и простить, мол, что вырастили в местной школе, то и вырастили, «не ругайте хоккеиста…», «какой ни есть, но он родня...». Затем в одночасье всё переменилось. Местных и неплохих по меркам НМХЛ игроков разогнали, а взамен пригласили тех, кто не очень был нужен в командах других городов. И «легионеры» показали класс, точнее – его полное отсутствие. Зачем начали делать ставку на них? Очень сложно руководителям клуба куда-то прийти, если они не знают, куда идут…Впрочем, ломать копья и искать виноватых будем не сегодня. Тем более что все причастные к «историческому прорыву» с пеной у рта готовы доказывать, что конкретно они как бы и ни причём.

Интересно другое – как долго продлится унизительная серия? До конца сезона ещё 10 матчей. Неужели установим абсолютное достижение и проиграем их все? Если уж ставить рекорды, то сразу такие, чтобы никто не смог побить даже в теории? Даже мы сами…

Молдавская «Платина» в своём злополучном сезоне провела 40 матчей и всё0таки одержала одну победу, хоть и в овертайме и завершила чемпионат с 3-мя очками. А «Липецк»?

P.S. В протоколе матча указали скромную зрительскую посещаемость – 490 человек. На наш взгляд, зря поскромничали. Визуально почти две трети дворца были заполнены, а это больше тысячи человек. Многие шли именно на «историческую» игру. Но какая-то это дурно пахнущая история…

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Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд
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Комментарии (60)

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Владимир
сегодня, 12:51
Ходили 7 лет, сначала эта была школа олимпийского резерва, потом динамо Липецк и когда динамо от Липецка отказалась, стало понятно, что в Липецке есть секция хоккея, а не школа, как раньше в доме пионеров. Финансирование отстой, всё с родителей. Пришлось уехать в Москву. А здесь другой уровень, другая подготовка и перспективы. А в Липецке их нет. Жаль ребят кто занимается, просто тратят своё время и деньги. Руководство не пробивное, не в состоянии наш липецкий хоккей держать на должном уровне.
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Манагер
сегодня, 10:45
Ну если посмотреть на ситуацию с другова ракурса - то наши Липецкие хоккеисты находятся на первых местах - только с конца списка.
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Вася
сегодня, 09:26
Тому кто ходит смотреть этот позор ещё и доплачивать должны.
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СССР
вчера, 22:47
А что так можно было,они уже попали в книгу РЕКОРДОВ ГИННЕСА,это уже достижение.!!!
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Ответ
сегодня, 10:54
Нет, не попали. До антирекорда Вашингтона, нам ещё как до Китая
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Пенсионэр
вчера, 22:30
Видимо, достойные вложения надо в спорт делать от власти. А власть в другое "влаживает". Во что-то более "важное".
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Вадик танкист
вчера, 22:02
Я буду на следующий год тренером
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Липчанка
сегодня, 08:49
И что? Лучше не надо!!!
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Вячеслав
вчера, 18:26
На что тратят деньги!? Позор!!!
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Если бы
вчера, 18:29
На хоккей тратили деньги, то мы бы в КХЛ уже играли.
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Согласен
вчера, 15:52
Лучше потратить деньги на нормального тренера, типа Вячеслава Быкова.
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Ваш тренер
вчера, 15:41
Отличная новость, наконец то хоть найдут, на что потратить средства, не на это убожество.
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Липчане
вчера, 15:32
Зато навсегда в историю вошли. Ура !!!
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