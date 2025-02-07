Спорт
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07.02.2025 22:49
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Липецкий хоккей пробил дно: теперь именно мы – худшая команда в истории слабейшей лиги России
Сегодня многие любители хоккея шли в «Звездный», ради рекорда. И он не заставил себя ждать – 34-е поражение в сезоне.
У нашей команды стало 34 поражения подряд со старта чемпионата и ни одного набранного очка. Предыдущее «достижение» принадлежало кишинёвской «Платине» из такой «хоккейной» республики, как Молдова, которая в сезоне-2012/13 проиграла 33 встречи. Теперь именно у нашей команды несмываемое клеймо - худший результат за ВСЮ ИСТОРИЮ САМОЙ НИЗШЕЙ ЛИГИ России.
Ход матча можно описать словами «недолго музыка играла» и тремя фотографиями.
После 1-го периода
После 2-го
После 3-го
Героем, который обессмертил своё имя, забив гол в такой исторической игре, стал нападающий Николай Шеин, который на 4-й минуте замкнул передачу Евгения Захарова. «Липецк» всеми силами противился судьбе и даже – о, чудо! – завершил с минимальным перевесом первый период. Но слишком неравны были силы соперников.
Вторая шайба, заброшенная гостями на 31-й минуте, стала 250-й, пропущенной нашей командой в чемпионате – ещё один антирекорд липецкого хоккея. Всего мы в 34-х матчах пропустили ещё 256, т.е. в среднем по 7, 5 шайб за игру…
В очередной раз даёшься диву отсутствию хоть какой-нибудь стратегии в развитии клуба. В начале сезона тренеры и руководители заявляли, что ставку сделают на местных воспитанников и просили понять и простить, мол, что вырастили в местной школе, то и вырастили, «не ругайте хоккеиста…», «какой ни есть, но он родня...». Затем в одночасье всё переменилось. Местных и неплохих по меркам НМХЛ игроков разогнали, а взамен пригласили тех, кто не очень был нужен в командах других городов. И «легионеры» показали класс, точнее – его полное отсутствие. Зачем начали делать ставку на них? Очень сложно руководителям клуба куда-то прийти, если они не знают, куда идут…Впрочем, ломать копья и искать виноватых будем не сегодня. Тем более что все причастные к «историческому прорыву» с пеной у рта готовы доказывать, что конкретно они как бы и ни причём.
Интересно другое – как долго продлится унизительная серия? До конца сезона ещё 10 матчей. Неужели установим абсолютное достижение и проиграем их все? Если уж ставить рекорды, то сразу такие, чтобы никто не смог побить даже в теории? Даже мы сами…
Молдавская «Платина» в своём злополучном сезоне провела 40 матчей и всё0таки одержала одну победу, хоть и в овертайме и завершила чемпионат с 3-мя очками. А «Липецк»?
P.S. В протоколе матча указали скромную зрительскую посещаемость – 490 человек. На наш взгляд, зря поскромничали. Визуально почти две трети дворца были заполнены, а это больше тысячи человек. Многие шли именно на «историческую» игру. Но какая-то это дурно пахнущая история…
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