Липецкий хоккей пробил дно: теперь именно мы – худшая команда в истории слабейшей лиги России

Сегодня многие любители хоккея шли в «Звездный», ради рекорда. И он не заставил себя ждать – 34-е поражение в сезоне.





P.S. В протоколе матча указали скромную зрительскую посещаемость – 490 человек. На наш взгляд, зря поскромничали. Визуально почти две трети дворца были заполнены, а это больше тысячи человек. Многие шли именно на «историческую» игру. Но какая-то это дурно пахнущая история…









