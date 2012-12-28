«Елецкий» и «Университетский» могут быть связаны прямой дорогой к 2027 году

А на 2030-й год запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать от улицы Студеновской к Петровскому мосту.

Вице-мэр Светлана Сурмий сегодня рассказала депутатам горсовета о развитии улично-дорожной сети Липецка.Она заметила, что в целях улучшения транспортной доступности сделано многое. С 2019 года построены с нуля проспект Победы и улица 50 лет НЛМК, расширена до четырех полос улица Баумана (работы на этом объекте сопровождались чередой скандалов), завершено строительство дороги по улице Белана.Впрочем, и здесь не без проблем.Из-за отсутствия средств только к 2027 году планируется построить второй выезд на Елецкое шоссе из самого большого микрорайона «Елецкий». К тому времени должна быть построена дорога из «Университетского» к старому елецкому выезду, откуда можно будет попасть и на «Елецкий», и дорога из района Опытной на трассу «Орел-Тамбов». На 2030 год запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать с улицы Студеновской к Петровскому мосту.Отвечая на вопрос Евдокии Бычковой о том, когда же трассу Орел-Тамбов соединят дорогой с улицей Ленина в Сселках, Светлана Сурмий ответила, что это пока — не приоритет. В планах мэрии годом строительства этой дороги значится 2035-й.