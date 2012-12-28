Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стало известно о пострадавшей во время налета БПЛА женщине
Происшествия
«Вырвала руку и побежала за кане-корсо»: жуткие подробности трагедии в СНТ «Цементник»
Происшествия
Губернатор сообщил о массированном налете БПЛА
Происшествия
В Липецке звучат сирены: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов
Общество
Пострадавшей от налета БПЛА сотруднице станции аэрации — 48 лет
Происшествия
В школе № 77 работают оперативные службы
Происшествия
На тамбовской трассе погибли два водителя
Происшествия
Почти все районы Липецкой области превратятся в округа
Общество
Сорвавшую ремонт поликлиники компанию включили в реестр недобросовестных
Общество
Читать все
Мэрия рассказала о развитии отдельных районов Липецка: оно туманно
Общество
Семеро по лавкам: многодетной семье вернули изъятых в августе прошлого года малышей
Общество
«Елецкий» и «Университетский» могут быть связаны прямой дорогой к 2027 году
Общество
За неаккуратную парковку водителю пообещали проколоть колеса автомобиля
Общество
В Липецкой области стало меньше фальшивок
Общество
Добринского предпринимателя обвиняют в превышении пределов необходимой обороны
Происшествия
Котлеты и макароны — любимые блюда на все времена!
Общество
Китайско-подмосковные лифты заменят на белорусские?
Общество
За закрытой дверью на улице Неделина нашли тело пенсионерки
Происшествия
Свидетеля убийства самогонщицы будут судить по обвинению в вымогательстве
Происшествия
Читать все
Общество
757
сегодня, 13:01
11

«Елецкий» и «Университетский» могут быть связаны прямой дорогой к 2027 году

А на 2030-й год запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать от улицы Студеновской к Петровскому мосту.

Вице-мэр Светлана Сурмий сегодня рассказала депутатам горсовета о развитии улично-дорожной сети Липецка.

Она заметила, что в целях улучшения транспортной доступности сделано многое. С 2019 года построены с нуля проспект Победы и улица 50 лет НЛМК, расширена до четырех полос улица Баумана (работы на этом объекте сопровождались чередой скандалов), завершено строительство дороги по улице Белана.

Впрочем, и здесь не без проблем.

Из-за отсутствия средств только к 2027 году планируется построить второй выезд на Елецкое шоссе из самого большого микрорайона «Елецкий». К тому времени должна быть построена дорога из «Университетского» к старому елецкому выезду, откуда можно будет попасть и на «Елецкий», и дорога из района Опытной на трассу «Орел-Тамбов». На 2030 год запланировано строительство дороги в районе Нижнего парка, по которой без заезда в центр города можно будет проехать с улицы Студеновской к Петровскому мосту.

Отвечая на вопрос Евдокии Бычковой о том, когда же трассу Орел-Тамбов соединят дорогой с улицей Ленина в Сселках, Светлана Сурмий ответила, что это пока — не приоритет. В планах мэрии годом строительства этой дороги значится 2035-й.
дороги
благоустройство
2
0
2
2
6

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
19 минут назад
Закройте уже дорогу (сквозной проезд), по улице Ольховая, район садов кооператор , там идет сквозной трафик жителей мк универ , это становится как минимум небезопасно
Ответить
Они
28 минут назад
не могут связать дорогу от Свиридова до Воронежского шоссе общественным транспортом, хотя там есть дорога, остановки общ транспорта, много новых домов. Чтобы преодолеть 1км надо огромный круг сделать через проспект Победы. От Белана до Воронежского шоссе дорогу открыли и опять же ни одной остановки, ни одного автобуса. Закатывание денег в землю.
Ответить
Татьяна
54 минуты назад
А как же обещание , сделать дорогу до Сырского Рудника? Люди ходят по полю пыльному.
Ответить
2050 год
56 минут назад
Открытия космопорта для полетов на Марс
Ответить
вв
сегодня, 13:35
....Всё думками богатеют..))
Ответить
Вася
сегодня, 13:31
Как сказал классик: да что вы пристали ко мне с этой дорогой)
Ответить
Топливо
сегодня, 13:31
Вы лучше дорогу сделайте через сырский пруд, хотя бы пешеходную, щас чуть что - и опять грязь месить будем по пути на рудник с елецкого
Ответить
Промо
сегодня, 13:26
У нас старые дороги далеко не в полном порядке, а тут новые собрались строить.
Ответить
Ветеран
сегодня, 13:07
От Студеновской до Петровского моста собирались построить дорогу еще лет 5 - 7 назад. Сейчас частные застройщики перегородили дорогу за пляжем, как будут с ними "бодаться"?
Ответить
смотритель зоопарка
сегодня, 13:05
говорит Сурмий, можно делить на 10, и забыть... одни слова
Ответить
Это
сегодня, 13:24
Точно.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить