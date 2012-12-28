Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
В Липецке нашли подрядчика на отсыпку щебнем дороги в поселке «Радужный» и ремонт дороги в Диком
Резиденту ОЭЗ не удалось избежать ответственности за отказ от льгот для работающих в сельской местности женщин
Политика
373
50 минут назад
2
Будут ли Анатолию Емельянову платить зарплату в областном Совете?
В областном Совете бывший координатор ЛДПР работал на постоянной основе. Появляться на работе из-за домашнего ареста он не сможет.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и законом Липецкой области «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» полномочия депутата прекращаются досрочно только в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. Однако, как выяснил GOROD48 во время нахождения под домашним арестом, зарплату Анатолию Емельянову начислять не будут.
Напомним, в отношении Анатолия Емельянова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах». Емельянов владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров для липчан.
0
0
0
1
3
Комментарии (3)