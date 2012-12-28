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373
50 минут назад
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Будут ли Анатолию Емельянову платить зарплату в областном Совете?

В областном Совете бывший координатор ЛДПР работал на постоянной основе. Появляться на работе из-за домашнего ареста он не сможет.

Помещенный под домашний арест до 14 апреля на время следствия по делу о мошенничестве депутат Анатолий Емельянов является заместителем председателя комитета областного Совета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи. Будет ли он получать зарплату по этому месту работы, если домашний арест предполагает запрет на использование средств связи, в том числе интернета, и исполнять свои обязанности Анатолий Емельянов не сможет даже дистанционно.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и законом Липецкой области «О статусе депутата Липецкого областного Совета депутатов» полномочия депутата прекращаются досрочно только в случае вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда. Однако, как выяснил GOROD48 во время нахождения под домашним арестом, зарплату Анатолию Емельянову начислять не будут.

Напомним, в отношении Анатолия Емельянова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах». Емельянов владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров для липчан. 
депутат
Анатолий Емельянов
облсовет
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Мультимиллионер
29 минут назад
был отчет о доходах когда были выборы
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Р
35 минут назад
Как из другой партии звон на весь мир. В ер никогда не виноваты
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