В областном Совете появится спецпредставитель

Вероятно, им станет вице-губернатор Сергей Курбатов.

В Липецком областном Совете появится представитель губернатора и правительства. Такую поправку депутаты Совета внесли в Устав Липецкой области.— В целях обеспечения взаимодействия губернатора и областного Совета депутатов, — объяснил поправку региональный министр внутренней политики Алексей Кащеев.—Данная норма не исключает присутствия губернатора на сессии? — спросил депутат Сергей Токарев.— Не исключает, — ответил Алексей Кащеев.После этого депутаты единогласно проголосовали за нововведение.Спецпредставителя позже назначит губернатор Игорь Артамонов. По данным GOROD48, им может стать вице-губернатор Сергей Курбатов. Он, кстати, единственный из заместителей губернатора сегодня присутствовал на сессии.— У всех вице-губернаторов есть шанс стать представителем в облсовете, — уклонился от ответа на вопрос, станет ли он спецпредставителем, Сергей Курбатов.Далее депутатам понадобилось около получаса, чтобы проголосовать за преображение 12 районов области в муниципальные округа. Редкий случай, главы почти всех районов или их представители присутствовали на сессии.Чтобы не задерживать глав председатель областного Совета даже предложил рассмотреть соответствующие вопросы раньше, чем было запланировано повесткой сессии.— Смотрю на скучающих глав пока районов. У них там поля не кошены, козы не доены, предлагаю вопрос рассмотреть пораньше, — сказал спикер Владимир Сериков.Вопросы возникли только у коммунистов. Они хотели знать, сколько граждан приняли участие в публичных слушаниях, на которых была поддержана муниципальная реформа.Главы и их представители навскидку сообщили, что в обсуждениях в общей сложности участвовали восемь тысяч человек.— Что изменилось? Люди стали лучше жить от того, что убежал низший уровень власти? — спросил депутат Сергей Токарев.— Становлянский район преобразован в округ полтора года назад. Все штаты сохранены. Органы власти не отделились от народа. Консолидированный бюджет позволил всем поселениям участвовать в крупных программах. Раньше такое могли позволить только пять, а 13 сидели без бюджета. Преобразование в округа обеспечило равный доступ к ресурсам. Это хозяйский подход, — не согласилась с Сергеем Токаревым депутат Татьяна Тинькова.Сессия голосовала за преобразование районов в округа отдельно. Но результат оказался одинаковым: «За» — 26, «Против» — 8.Напомним, после преобразования в муниципальные округа администрации всех поселений районов будут объединены в единый орган управления. В его состав войдут территориальные отделы городских и сельских поселений. Они будут находиться по тем же адресам.Реформа предусматривает переходный период, который начнется 1 апреля и продолжится до тех пор, пока в районах не будут сформированы новые органы местного самоуправления и принят бюджет округа.Структуру нового органа утвердит Совет депутатов этих округов. Состав Совета сформируют на выборах, которые пройдут в течение года после преобразования. Далее депутаты выберут главу округа. За него должны будут проголосовать больше половины депутатов.Следом за муниципальной реформой сессия единогласно проголосовала за направление кандидатуры мэра Ельца Евгения Боровских для согласования с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей на занятие должности регионального бизнес-омбудсмена.Однако действующего уполномоченным при президенте нет. Занимавший эту должность Борис Титов еще летом прошлого года был назначен на другой пост. Поэтому депутаты подстраховались и приняли поправку в закон «Об уполномоченном по правам предпринимателей», по которой, если в течение месяца согласовывать кандидатуру бизнес-омбудсмена не удастся, то парламентарии смогут утвердить его, как исполняющего обязанности.На сессии депутаты также приняли блок законов и поправок, которые расширили получателей мер социальной поддержки.