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2624
08.09.2026 13:08
5

Примирением сторон закончилось дело об опрокинувшемся багги

Водитель самодельной машины заплатил получившему травму пассажиру 750 тысяч рублей.

Задонский районный суд прекратил производство по делу 37-летнего мужчины, обвинявшегося в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Весной этого года самодельный багги под его управлением опрокинулся, и пассажир машины получил серьёзные травмы. Дело прекращено по ходатайству пострадавшего.

«Пострадавший просил прекратить дело, поскольку он примирился с подсудимым, который выплатил ему в возмещение материального и морального вреда 750 тысяч рублей. Суд, принимая во внимание, что подсудимый обвиняется в совершении преступления по неосторожности небольшой тяжести, ранее не судим, вину полностью признал, в содеянном раскаялся, возместил причинённый вред и примирился с потерпевшим, а также его положительные характеристики, уголовное дело прекратил», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Авария, напомним, произошла 17 марта в селе Калабино.
авария
ДТП
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Комментарии (5)

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Ника
08.09.2026 22:25
Его что, насильно тянули в самодельную машину? За что 750 тыс?
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Антон
09.09.2026 07:36
а он когда садился знал что водитель неадекват?
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Так То Так
08.09.2026 16:46
С начало тяжкие потом 750 и уже не тяжкие девочку покусали копейки а тут сам сел и 750 красиво
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Александр Н.
08.09.2026 14:00
Неплохо дядя заработал,а кто его просил быть пассажиром.
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Нонка
08.09.2026 13:40
А за что ему выплатили такие деньги ... Да хоть какие -зачем платить -потерпевший сам в сани залез... Сам и виноват !
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