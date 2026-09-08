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Происшествия
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08.09.2026 13:08
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Примирением сторон закончилось дело об опрокинувшемся багги
Водитель самодельной машины заплатил получившему травму пассажиру 750 тысяч рублей.
«Пострадавший просил прекратить дело, поскольку он примирился с подсудимым, который выплатил ему в возмещение материального и морального вреда 750 тысяч рублей. Суд, принимая во внимание, что подсудимый обвиняется в совершении преступления по неосторожности небольшой тяжести, ранее не судим, вину полностью признал, в содеянном раскаялся, возместил причинённый вред и примирился с потерпевшим, а также его положительные характеристики, уголовное дело прекратил», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Авария, напомним, произошла 17 марта в селе Калабино.
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