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608
58 минут назад
13

В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!

Речь — о пруде на 3-м участке поселка ЛТЗ, в котором вот уже второй год нет воды и вряд ли она в нем появится.

Как сообщал GOROD48, управление главного смотрителя липецкой мэрии объявило о поиске подрядчика на благоустройство «места отдыха у воды в районе пруда (район 3 участка ЛТЗ)» с начальной ценой контракта в 15 млн рублей. Сегодня — последний день приема заявок на этот аукцион. Безусловно, муниципалитет найдет исполнителя работ. И подрядчик выполнит техзадание: выкорчует пни и срубит старые мертвые деревья, укрепит берега водоема, смонтирует спортивную площадку. Но в этом пруду вот уже два года нет воды! Так что место отдыха может остаться невостребованным.

«С замиранием сердца воспринял долгожданную новость, что, наконец-то, объявлены торги на проведение работ по созданию зоны отдыха вокруг нашего погибшего пруда! Курьёзно то, что проект предполагает зону отдыха вокруг водоёма и разрабатывался, когда пруд ещё не пересох! И работы в любом случае будут проведены, т.к. средства федеральные! Но в этом проекте не прописана статья по заполнению пруда! Тем более, что нам обещали вернуть воду, когда пруд откачивали! Поэтому радоваться пока рано, но надежда есть! Тут либо сделать надо все на красоту, от души и надолго, либо не лезть вообще! Заодно будем думать о наполнении! Надеюсь, всё будет хорошо! А хуже уже и быть не может...», — написал на своей страничке в ВК общественник Евгений Тихонов, житель 3-го участка, известный тем, что весной 2019 года вызвал на шахматную партию липецкого губернатора Артамонова и сыграл с ним вничью.

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Тихонов опубликовал фото пруда, сделанное в 2018-м году. Тогда он был хорош! Этот небольшой, но глубокий водоем славился чистой водой — на нем в построенной Евгением Тихоновым купели проводились крещенские купания, тогда как в реке Воронеж из-за загрязнения бациллами кишечных инфекций Роспотребнадзор запрещал такие обряды.

Сейчас в чаше пруда — ни грамма льда, только снег. Зато присутствует предупреждение о запрете выхода на лед. Еще нелепее выглядит табличка с запретом купания.

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GOROD48 попытался выяснить, появится ли в в пруду вода. Оказалось, нет. Отдел охраны окружающей среды администрации Липецка, ведомство с самым мизерным бюджетом, все же выкроил средства на геологическую экспертизу водоема, и та установила высокую водопропускную способность грунта чаши пруда и отсутствие в нем естественной подпитки водой. Это значит, что в пруд вода может попасть от таяния снега или от дождей. Такой воды всегда будет немного. И она тут же уйдет в грунт или испарится.

В другом ведомстве мэрии мы выяснили, что несколько лет назад полноводным пруд был из-за того, что его долгое время подпитывал... аварийный водопровод! Как только «РВК-Липецк» наконец-то нашел место утечки и ее устранил, а позже пустил воду по обводной трубе вокруг пруда, тот моментально и пересох. Наш собеседник в городской администрации сообщил, что единократное наполнение пруда из городского водопровода обойдется бюджету в 600 тысяч рублей. Но из-за состояния грунтов она через пару дней уйдет под землю.

Старожилы говорят, что пруд вырыли ещё в царские времена как резервуар для противопожарных целей. Тогда его называли Егерским из-за того, что рядом с ним 1858 году открыли одно из первых в России училищ по подготовке специалистов лесного хозяйства. Сейчас от этого здания, считающегося объектом культурного наследия, остались только стены — внутри оно выгорело от поджогов и обвалилось.

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так выглядят руины егерского училища со дна высохшего пруда 

В советские времена водоем постоянно чистили. Здесь был обустроен пляж с песком и мостками. В пруду водилась рыба. На старых фотографиях видно, что в пруду плавают лебеди, поэтому в народе пруд звали Лебединым озером. Это было излюбленным места отдыха жителей поселка тракторостроителей, ведь рядом, в двух остановках, находился стадион «Пламя». Местные жители считают, что пруд ранее питался грунтовыми водами и родниками, но из-за того, что его не числили десятилетиями, на дне скопился слой ила, забивший естественную подпитку.
благоустройство
пруд
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Житель
6 минут назад
Кто же на сельские пруды внимание обратит, в Добровском округе с. Екатериновка совсем пруд зарос и обмельчал
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1
17 минут назад
Построить на этом участке элитный ЖК, тем более котлован под подземную парковку уже вырыт!!!
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Бабушка
18 минут назад
если вода уходит, то может быть и не надо пруд наполнять водой, а сделать это место сквером и насадить деревьев, кустарников и цветов, одним слово обустроить.
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ХХХ
18 минут назад
С очистных сливают в реку.....А можно и в бывший пруд.....
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Уроженец ЛТЗ
31 минуту назад
В XIX веке вместе с егерским училищем был создан этот пруд, как пожарный водоём, ну и украшения для. В 60-х там на помосте над водой была чудная пивнушка под названием "Поплавок". Освежающая влага от воды, тень от дубов, музыка со стадиона и кружечка "Жигулёвского". Патриаршие пруды в Москве отдыхают......
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zzloyzz
32 минуты назад
Помню была новость про неудавшийся авиамодельный кружок. Просто надо больше денег в это направление.
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Каменный лог
36 минут назад
Собираются они. Сказочники. Меня вон уже "благоустроили... "
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Бывший Спутник
27 минут назад
И меня какой год реконструируют
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Лысый остров
20 минут назад
И меня какой год реконструируют Все деньги у меня)))))))) Я жадный
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Сенатор шестерых детей
38 минут назад
Непростая ситуация , но будем двигаться вперёд и всё получится !
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Коллеги
25 минут назад
Я не причем.
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ГОСТЬ53
47 минут назад
Очень жаль что в упадке такой пруд!!!
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Пора уже
53 минуты назад
Край обустраивать - огромный катлован посреди посёлка Тракторный и некому дела нет.
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