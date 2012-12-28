Общество
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В Липецке собираются благоустроить... высохший пруд!
Речь — о пруде на 3-м участке поселка ЛТЗ, в котором вот уже второй год нет воды и вряд ли она в нем появится.
«С замиранием сердца воспринял долгожданную новость, что, наконец-то, объявлены торги на проведение работ по созданию зоны отдыха вокруг нашего погибшего пруда! Курьёзно то, что проект предполагает зону отдыха вокруг водоёма и разрабатывался, когда пруд ещё не пересох! И работы в любом случае будут проведены, т.к. средства федеральные! Но в этом проекте не прописана статья по заполнению пруда! Тем более, что нам обещали вернуть воду, когда пруд откачивали! Поэтому радоваться пока рано, но надежда есть! Тут либо сделать надо все на красоту, от души и надолго, либо не лезть вообще! Заодно будем думать о наполнении! Надеюсь, всё будет хорошо! А хуже уже и быть не может...», — написал на своей страничке в ВК общественник Евгений Тихонов, житель 3-го участка, известный тем, что весной 2019 года вызвал на шахматную партию липецкого губернатора Артамонова и сыграл с ним вничью.
Тихонов опубликовал фото пруда, сделанное в 2018-м году. Тогда он был хорош! Этот небольшой, но глубокий водоем славился чистой водой — на нем в построенной Евгением Тихоновым купели проводились крещенские купания, тогда как в реке Воронеж из-за загрязнения бациллами кишечных инфекций Роспотребнадзор запрещал такие обряды.
Сейчас в чаше пруда — ни грамма льда, только снег. Зато присутствует предупреждение о запрете выхода на лед. Еще нелепее выглядит табличка с запретом купания.
GOROD48 попытался выяснить, появится ли в в пруду вода. Оказалось, нет. Отдел охраны окружающей среды администрации Липецка, ведомство с самым мизерным бюджетом, все же выкроил средства на геологическую экспертизу водоема, и та установила высокую водопропускную способность грунта чаши пруда и отсутствие в нем естественной подпитки водой. Это значит, что в пруд вода может попасть от таяния снега или от дождей. Такой воды всегда будет немного. И она тут же уйдет в грунт или испарится.
В другом ведомстве мэрии мы выяснили, что несколько лет назад полноводным пруд был из-за того, что его долгое время подпитывал... аварийный водопровод! Как только «РВК-Липецк» наконец-то нашел место утечки и ее устранил, а позже пустил воду по обводной трубе вокруг пруда, тот моментально и пересох. Наш собеседник в городской администрации сообщил, что единократное наполнение пруда из городского водопровода обойдется бюджету в 600 тысяч рублей. Но из-за состояния грунтов она через пару дней уйдет под землю.
Старожилы говорят, что пруд вырыли ещё в царские времена как резервуар для противопожарных целей. Тогда его называли Егерским из-за того, что рядом с ним 1858 году открыли одно из первых в России училищ по подготовке специалистов лесного хозяйства. Сейчас от этого здания, считающегося объектом культурного наследия, остались только стены — внутри оно выгорело от поджогов и обвалилось.
так выглядят руины егерского училища со дна высохшего пруда
В советские времена водоем постоянно чистили. Здесь был обустроен пляж с песком и мостками. В пруду водилась рыба. На старых фотографиях видно, что в пруду плавают лебеди, поэтому в народе пруд звали Лебединым озером. Это было излюбленным места отдыха жителей поселка тракторостроителей, ведь рядом, в двух остановках, находился стадион «Пламя». Местные жители считают, что пруд ранее питался грунтовыми водами и родниками, но из-за того, что его не числили десятилетиями, на дне скопился слой ила, забивший естественную подпитку.
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