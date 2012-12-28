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сегодня, 15:04
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Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве

Следователи просят отозваться клиентов туристической фирмы депутата.

Депутату Липецкого областного совета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве при организации туристических туров.

Напомним, депутат владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров. Его подозревают в 11 эпизодах, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах»). Ущерб, нанесенный клиентам фирмы Емельянова, следствие оценивает в сумму более 2,7 миллиона рублей.

На время следствия Анатолий Емельянов помещен под домашний арест. Сейчас следствие изучает бухгалтерскую документацию турфирмы, допрашивает свидетелей, устанавливает круг лиц, причастных к инкриминируемой депутату схеме.

«Следователь обращается к лицам, ставшим жертвами мошеннической схемы, с просьбой сообщить об известных фактах противоправной деятельности по тел. 8 (47-42) 35-88-27 или 8 (991) 343 19 97. Конфиденциальность гарантирована», — сообщает пресс-служба СКР по региону.
Анатолий Емельянов
обвинение
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Комментарии (7)

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Сначала новые
ввв
33 минуты назад
Маршруты выходного дня с Еленой Дорофеевой
Ответить
Партиец со стажем
39 минут назад
Допрыгался...А понтов было выше крыши!
Ответить
Липчанка
42 минуты назад
Как называется турфирма депутата?
Ответить
1
31 минуту назад
«Всетурскидки»
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Политрук
54 минуты назад
Дайте ему ящик гранат и отправьте на передовую - пусть искупит свое мошенничество в бою с превосходящими силами противника
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Светлана
57 минут назад
В тюрягу его карупсиионера.
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Светлана
59 минут назад
В тюрягу его карупсиионера.
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