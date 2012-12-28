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сегодня, 15:38
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Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель

Девочка якобы вернулась в дом за собакой.

По предварительным данным, причиной страшного пожара в в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель.

По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, до возвращения родителей 13-летняя девочка и ее 17-летний брат находились в доме с печным отоплением, где для обогрева использовали электроприборы.

Но сейчас рассматривают различные версии: и неполадку обогревателя, и проблемы в электропроводке. 

При утреннем пожаре в дачном доме девочка погибла, пострадали её 58-летний отец и 17-летний брат — оба в реанимации с отравлением угарным газом и ожогами.  

«Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела подростка при тушении пожара на территории садоводства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Липецкой области, во взаимодействии с сотрудниками регионального МЧС устанавливается очаг возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавляют в следкоме.

По некоторым данным (сейчас их проверяют), мать с отцом уезжали по делам, а дети остались дома одни. Когда родители вернулись — они увидели пожар в доме.  Отец сразу бросился спасать детей. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и это его спасло. А девочка в последний момент вернулась в дом спасать собачку. Но ей хватило всего нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и погибнуть. Собаку спасти не удалось. Сложности выяснения подробностей происшествия в том, мать в шоке, а отец — на ИВЛ и сейчас не может говорить. Собак в семье любили. Мать — бывший кинолог. Несколько лет назад члены этой семьи перебрались в Липецк из Украины и уже успели получить гражданство. 
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Комментарии (11)

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Как гость
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Викторм
11 минут назад
Грустно как.
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Лиза
15 минут назад
Да и собаку тоже жалко...
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Гость
41 минуту назад
21 век, Марс осваивают, а в Подлякино, печное отопление....
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Фунтик
сегодня, 17:21
Мои соболезнования,как страшно потерять своих детей. Царствие небесное.
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омсквич
сегодня, 17:18
Все благодаря программе доступное жилье, что народ семьями вынужден жить в садах угорая от печек и сгорая от обогревателей. Печально что это не первая и не последняя трагедия
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Лиза
сегодня, 17:00
Печально. Наверное, дом был старый и электропроводка тоже... выжившим скорейшего восстановления здоровья, маме сил пережить такое горе и соболезнование...
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Бабушка…
сегодня, 16:56
До слез… Бедная девочка… это христианская Любовь ко всему Божьему творению… Плачу… Помяни , Господи, во Царствии Твоем новопреставленную рабу Божью… и даруй ей Царствие Небесное…. плачу… детка, детка………………
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Мда
сегодня, 16:47
В стране газа полно. Но чтобы провести его, нужно душу продать. Соболезную! Трагедия страшная
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Зачем
сегодня, 17:20
Чем газ лучше? Что тоже может взорваться а любой момент? Газ вообще надо убирать!
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Лёля
сегодня, 16:31
Господи! Боженька!
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Да уж
сегодня, 16:14
Нет слов..
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