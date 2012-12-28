Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель

Девочка якобы вернулась в дом за собакой.

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По некоторым данным (сейчас их проверяют), мать с отцом уезжали по делам, а дети остались дома одни. Когда родители вернулись — они увидели пожар в доме. Отец сразу бросился спасать детей. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и это его спасло. А девочка в последний момент вернулась в дом спасать собачку. Но ей хватило всего нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и погибнуть. Собаку спасти не удалось. Сложности выяснения подробностей происшествия в том, мать в шоке, а отец — на ИВЛ и сейчас не может говорить. Собак в семье любили. Мать