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Происшествия
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сегодня, 15:38
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Причиной страшного пожара в СНТ «Цементник» мог стать электрообогреватель
Девочка якобы вернулась в дом за собакой.
По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, до возвращения родителей 13-летняя девочка и ее 17-летний брат находились в доме с печным отоплением, где для обогрева использовали электроприборы.
Но сейчас рассматривают различные версии: и неполадку обогревателя, и проблемы в электропроводке.
При утреннем пожаре в дачном доме девочка погибла, пострадали её 58-летний отец и 17-летний брат — оба в реанимации с отравлением угарным газом и ожогами.
«Правобережным МСО СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела подростка при тушении пожара на территории садоводства. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Липецкой области, во взаимодействии с сотрудниками регионального МЧС устанавливается очаг возгорания. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — добавляют в следкоме.
По некоторым данным (сейчас их проверяют), мать с отцом уезжали по делам, а дети остались дома одни. Когда родители вернулись — они увидели пожар в доме. Отец сразу бросился спасать детей. Мальчик выпрыгнул из окна второго этажа и это его спасло. А девочка в последний момент вернулась в дом спасать собачку. Но ей хватило всего нескольких вдохов, чтобы потерять сознание и погибнуть. Собаку спасти не удалось. Сложности выяснения подробностей происшествия в том, мать в шоке, а отец — на ИВЛ и сейчас не может говорить. Собак в семье любили. Мать — бывший кинолог. Несколько лет назад члены этой семьи перебрались в Липецк из Украины и уже успели получить гражданство.
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