Районы превращаются в округа

В Липецкой области завершается муниципальная реформа, в результате которой останется всего один район.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Липецкого областного Совета обсуждал сегодня преобразование районов в округа. Речь идет о Грязинском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Тербунском, Усманском, Чаплыгинском и Хлевенском районах.Несмотря на то, что речь шла о преобразовании в округа 12 районов, обсуждение продлилось чуть более чем полчаса, после чего комитет рекомендовал сессии облсовета одобрить преобразование.Создание округов, как отмечается в пояснительной записке к законопроектам, «позволит консолидировать финансовые ресурсы, что увеличивает возможности органов местного самоуправления по оперативному решению конкретных задач и вопросов, включая возможность участия в реализации мероприятий государственных программ Липецкой области по привлечению субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования. Кроме того, предлагаемое объединение поселений позволит создать единые органы управления, что положительным образом скажется на выполнении полномочий по решению вопросов местного значения».Вопросов к выступающим практически не было, депутаты облсовета лишь уточнили, на сколько сокращаются депутатские корпуса райсоветов. В некоторых округах депутатов будет значительно меньше, чем было в районах. Например, в Усманском из 50 останется 25, в Чаплыгинском — из 46 — 15.Преобразование районов в муниципальные округа предусматривает переходный период, который продлится с 1 апреля 2025 года до дня завершения формирования органов местного самоуправления.Не позднее года со дня образования округа должны пройти выборы местных депутатов, которые потом изберут главу округа.Напомним, в Воловском, Добровском, Измалковском, Липецком и Становлянском районах подобные процедуры уже прошли. А вот в Лев-Толстовском районе никто с инициативой о преобразовании не вышел, поэтому он останется в регионе единственным районом.