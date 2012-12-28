Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма

Маму и сына уже выписали.

В Липецком областном перинатальном центре появился на свет богатырь: липчанка родила мальчика весом 5734 грамма и ростом 59 см.«Маме мальчика сделали кесарево сечение на 39-й неделе беременности. Её и сына уже выписали», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.