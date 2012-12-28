Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма

«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Ельчанка за свой счёт сделала ремонт в многоквартирном доме и взыскала деньги с управляющей компании
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Маму и сына уже выписали.
«Маме мальчика сделали кесарево сечение на 39-й неделе беременности. Её и сына уже выписали», — сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
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