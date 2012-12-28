Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Общество
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сегодня, 15:05
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У «Лыжни России» появился трехкратный победитель
Оба главных приза за победу на 10-километровой дистанции уедут в Становое, у организаторов - лёгкое дежавю.
Ветеран лыжного спорта выиграл ежегодную гонку под Липецком уже третий год подряд! А на пьедестал почёта без перерыва он поднимается целое четырехлетие: в 2022 году финишировал вторым.
Чемпион рассказал GOROD48, что победа на «Лыжне России» каждый год является его мечтой, но с другой стороны посетовал, что молодое поколение могло бы оказывать более достойное сопротивление тем, кому «за 30».
Молодость победила у женщин. 10-километровую гонку выиграла ещё одна представительница Станового 17-летняя Полина Нестерова. Девушка является одной из ведущих представительниц лыже-роллерного спорта в нашем регионе, выступает в ведущих соревнованиях страны.
Любопытно, что и Нестерова в прошлом году уже выигрывала массовую гонку под Липецком, поэтому у организаторов местного этапа «Лыжни России» должно появиться лёгкое чувство «дежа-вю» - побеждают второй год подряд одни и те же.
На старт по разным оценкам вышли от 3 до 4 тысяч липчан.
XLIII открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Липецкий этап.
5 км. Юноши
1. Артём Моисеев – 14.11.
2. Арсений Ларин – 14.48.
3. Серафим Шумаков – 14.48,5.
5 км. Девушки
1. Варвара Чернышова – 16.10.
2. Дарья Сергеева – 16.28.
3. Анна Воронецкая – 16.31.
10 км. Мужчины
1. Дмитрий Жданов – 27.27.
2. Илья Фалалеев –29.22.
3. Иван Синюков –30.10.
10 км. Женщины
1. Полина Нестерова – 33.51.
2. Виктория Сундеева – 35.20.
3. Светлана Чижова – 35.30.
Фото vk.com/sport48lipetsk
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