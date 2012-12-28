У «Лыжни России» появился трехкратный победитель

Оба главных приза за победу на 10-километровой дистанции уедут в Становое, у организаторов - лёгкое дежавю.

Чемпион рассказал GOROD48, что победа на «Лыжне России» каждый год является его мечтой, но с другой стороны посетовал, что молодое поколение могло бы оказывать более достойное сопротивление тем, кому «за 30».











Любопытно, что и Нестерова в прошлом году уже выигрывала массовую гонку под Липецком, поэтому у организаторов местного этапа «Лыжни России» должно появиться лёгкое чувство «дежа-вю» - побеждают второй год подряд одни и те же









3. Светлана Чижова – 35.30.





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