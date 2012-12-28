Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
40-летний липчанин переписывался от имени бывшей жены с её знакомыми
Происшествия
Липецкая вечЁрка: любовь до смерти, вонь в городе и богатырь родился
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
Происшествия
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Происшествия
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»
Общество
Основной этап «Лыжни России» стартовал
Спорт
Читать все
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
Основной этап «Лыжни России» стартовал
Спорт
Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
Происшествия
В Ельце будут судить водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода
Происшествия
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
«Лыжня России»: без особого ажиотажа, но праздник в разгаре
Спорт
У «Лыжни России» появился трехкратный победитель
Общество
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Происшествия
Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
633
сегодня, 15:05
8

У «Лыжни России» появился трехкратный победитель

Оба главных приза за победу на 10-километровой дистанции уедут в Становое, у организаторов - лёгкое дежавю.

Победителем самого длинного 10-километрового забега сегодняшней конки «Лыжня России» в районе села Ленино стал 38-летний Дмитрий Жданов из Становлянского района.

Ветеран лыжного спорта выиграл ежегодную гонку под Липецком уже третий год подряд! А на пьедестал почёта без перерыва он поднимается целое четырехлетие: в 2022 году финишировал вторым.

Чемпион рассказал GOROD48, что победа на «Лыжне России» каждый год является его мечтой, но с другой стороны посетовал, что молодое поколение могло бы оказывать более достойное сопротивление тем, кому «за 30».

YnfLy7E-iEM.jpg

Молодость победила у женщин. 10-километровую гонку выиграла ещё одна представительница Станового 17-летняя Полина Нестерова. Девушка является одной из ведущих представительниц лыже-роллерного спорта в нашем регионе, выступает в ведущих соревнованиях страны.

Любопытно, что и Нестерова в прошлом году уже выигрывала массовую гонку под Липецком, поэтому у организаторов местного этапа «Лыжни России» должно появиться лёгкое чувство «дежа-вю» - побеждают второй год подряд одни и те же.

6TEzGTeec9g.jpg

На старт по разным оценкам вышли от 3 до 4 тысяч липчан.

XLIII открытая Всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Липецкий этап.

5 км. Юноши
1. Артём Моисеев – 14.11.
2. Арсений Ларин – 14.48.
3. Серафим Шумаков – 14.48,5.

5 км. Девушки
1. Варвара Чернышова – 16.10.
2. Дарья Сергеева – 16.28.
3. Анна Воронецкая – 16.31.

10 км. Мужчины
1. Дмитрий Жданов – 27.27.
2. Илья Фалалеев –29.22.
3. Иван Синюков –30.10.

10 км. Женщины
1. Полина Нестерова – 33.51.
2. Виктория Сундеева – 35.20.
3. Светлана Чижова – 35.30.

Фото vk.com/sport48lipetsk
"Лыжня России"
массовая гонка
2
0
0
3
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Владимир
16 минут назад
Уважуха! Молодец!
Ответить
ЗОЖ
18 минут назад
На старт по разным оценкам вышли от 3 до 4 тысяч липчан. Что ровно в 3-4 тысячи больше, чем к турникам в Быхановом саду.
Ответить
Тарасова
30 минут назад
Ванек, молодец !!!
Ответить
Старый
42 минуты назад
Молодежь сейчас больше по ТикТоку.
Ответить
немолодежь
22 минуты назад
Господи, ну вот же перед вами на фотографиях спортивная молодежь. Нет, опять со своим тиктоком. Вот уважай после этого старшее поколение.
Ответить
Точно
7 минут назад
Господи, ну вот же перед вами на фотографиях спортивная молодежь. Нет, опять со своим тиктоком. Вот уважай после этого старшее поколение. Особенно молод 38летний победитель. Прям мальчик ещё
Ответить
Конькобежец
55 минут назад
Одни и те же выигрывают каждый год как-то нечестно
Ответить
Пешеход
40 минут назад
Победа без тренировок не даётся. Тренируйся и в следующий раз будешь на пьедестале
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить