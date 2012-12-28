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Происшествия
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сегодня, 10:53
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13-летняя девочка погибла при пожаре в СНТ «Цементник»
Ещё два человека пострадали.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в сегодня 09:50. В 10:10 пожарные обнаружили тело 13-летней девочки.
Дом тушат 16 пожарных при помощи трех единиц техники. Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются.
UPD: В результате пожара дом полностью уничтожен огнём. По состоянию на 11:34 пожар ликвидирован.
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