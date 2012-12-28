Ещё два человека пострадали.

13-летняя девочка погибла при пожаре в СНТ «Цементник». Ещё двое пострадали: 61-летний мужчина и его 17-летний сын. Они госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в сегодня 09:50. В 10:10 пожарные обнаружили тело 13-летней девочки.Дом тушат 16 пожарных при помощи трех единиц техники. Причина возгорания и обстоятельства трагедии устанавливаются.UPD: В результате пожара дом полностью уничтожен огнём. По состоянию на 11:34 пожар ликвидирован.