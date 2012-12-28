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Происшествия
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сегодня, 07:44
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Над территорией Липецкой области уничтожили два беспилотника
Желтый уровень воздушной опасности пока не отменен.
Всего за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России: 21 БПЛА – над территорией Тверской области, 11 – над территорией Республики Крым, пять дронов – над территорией Брянской области, по три беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей, два беспилотника над территориями Смоленской и один– над территорией Курской области.
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