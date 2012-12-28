Над территорией Липецкой области уничтожили два беспилотника

Желтый уровень воздушной опасности пока не отменен.



Средства ПВО уничтожили два БПЛА в Липецкой области минувшей ночью.Всего за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России: 21 БПЛА – над территорией Тверской области, 11 – над территорией Республики Крым, пять дронов – над территорией Брянской области, по три беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей, два беспилотника над территориями Смоленской и один– над территорией Курской области.