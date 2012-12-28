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3495
сегодня, 07:44
4

Над территорией Липецкой области уничтожили два беспилотника

Желтый уровень воздушной опасности пока не отменен.

Средства ПВО уничтожили два БПЛА в Липецкой области минувшей ночью.

Всего за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России: 21 БПЛА – над территорией Тверской области, 11 – над территорией Республики Крым, пять дронов – над территорией Брянской области, по три беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей, два беспилотника над территориями Смоленской и один– над территорией Курской области.
БПЛА
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9
2
1

Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Статистик
30 минут назад
Минус 21.Очень хорошо
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Гостья1
сегодня, 08:38
СПАСИБО НАШИИ ВОИНАМ ЗАЩИТНИКАМ! МОЛОДЦЫ!
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Веселая вдова
сегодня, 08:05
Да пофиг,за 3 года привыкли.
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Ната.к.
сегодня, 07:53
Когда это все закончиться, оса * разбирись
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