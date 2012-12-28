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Общество
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сегодня, 15:52
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Со скандалом: Валентина Хромовская выбрана председателем парламентского комитета по ЖКХ
Коммунисты заявили, что у депутата множество коммунальных долгов. Однако эти задолжности, по словам Хромовской, относятся к бизнесу ее бывшего мужа.
Кандидатуру предложил спикер Владимир Сериков. Но против кандидатуры бывшей соратницы выступили коммунисты, заявишие, что неэтично будущему председателю комитета по ЖКХ быть неплательщицей коммунальных услуг.
— Среди истцов Валентины Хромовской коммунальные компании, «Новитэн», «Газпром», «Экопром», «Квадра». Принято при назначении человека на ту или иную должность отслеживать такие истории. Владимир Витальевич, вам об этих обстоятельствах известно? Если известно, то каким образом предлагается председатель комитета по ЖКХ учитывая такой подход к обязанности по уплате коммунальных платежей? — спросил депутат Николай Быковских.
— Есть правоохранительные органы. У вас есть право, а если для вас этот вопрос принципиальный, то и обязанность к ним обратиться. Если соответствующие решения на уровне правоохранительных органов будут приняты, какие-то факты подтвердятся, конечно, областной Совет депутатов соответствующее решение примет. Я не готов давать оценку вместо правоохранительных органов, — ответил Владимир Сериков.
— В комитете по экономике Валентина Хромовская показала себя активным работником, — вступился за депутата вице-спикер Владимир Богодухов.
— Здесь вопрос не к правоохранительным структурам, это несколько не их тема, эта тема для размышлений о моральной стороне вопроса. Понятно, что служба судебных приставов и судьи свои решения принимали не просто так, и не просто так эта информация находится в открытом доступе. Вопрос о том, как можно назначать человека председателем на такую ответственную должность, если он так относится к исполнению своих обязанностей по уплате коммунальных платежей, — заявил депутат Николай Быковских.
Несмотря на выпады коммунистов, большинство депутатов проголосовало за Валентину Хромовскую.
На сессии Валентина Хромовская ничего не сказал в свою защиту, лишь попросила назначить ее депутатом на постоянной основе. Отвечая на эту просьбу, Владимир Сериков рекомендовал ей написать заявление.
GOROD48 попросил Валентину Хромовскую прояснить ситуацию с долгами по коммуналке.
— Коммунисты вывалили на меня кусок ни чем не подтвержденной информации. Да, долги были. Мой муж создал предприятие — детский ресторан, потом переписал его на меня. Начался коронавирус, все закрывается. Муж подает на развод. Я осталась одна с тремя детьми и долгами. Я никуда не убегала, почти все долги закрыла. Осталось около 100 тысяч рублей, это примерно 5% от объема долга. Это иные долги, а не долги по коммуналке, — рассказала Валентина Хромовская.
С Валентиной Хромовских у коммунистов давний спор. В действующий состав Совета она избрана по спискам КПРФ. В 2022 году коммунисты попытались исключить Хромовскую из фракции КПРФ, как не выполняющую решения руководства фракции, но это решение не поддержал комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.
Валенине Хромовской 41 год, она коренная липчанка. В 2009 году закончила МОУ ВПО «Институт права и экономики». Работала менеджером различных компаний, генеральным директором.
Заместителем председателя комитета по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту депутаты избрали Елену Богомолову.
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