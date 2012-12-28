Со скандалом: Валентина Хромовская выбрана председателем парламентского комитета по ЖКХ

Коммунисты заявили, что у депутата множество коммунальных долгов. Однако эти задолжности, по словам Хромовской, относятся к бизнесу ее бывшего мужа.