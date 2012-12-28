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сегодня, 15:52
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Со скандалом: Валентина Хромовская выбрана председателем парламентского комитета по ЖКХ

Коммунисты заявили, что у депутата множество коммунальных долгов. Однако эти задолжности, по словам Хромовской, относятся к бизнесу ее бывшего мужа.

На сессии областного Совета депутаты утвердили состав нового комитета — по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству и транспорту. В комитета вошли 11 депутатов, а его председателем избрана Валентина Хромовская, оставившая ради новой структуры пост заместителя председателя комитета по экономике на постоянной основе.

Кандидатуру предложил спикер Владимир Сериков. Но против кандидатуры бывшей соратницы выступили коммунисты, заявишие, что неэтично будущему председателю комитета по ЖКХ быть неплательщицей коммунальных услуг.

— Среди истцов Валентины Хромовской коммунальные компании, «Новитэн», «Газпром», «Экопром», «Квадра». Принято при назначении человека на ту или иную должность отслеживать такие истории. Владимир Витальевич, вам об этих обстоятельствах известно? Если известно, то каким образом предлагается председатель комитета по ЖКХ учитывая такой подход к обязанности по уплате коммунальных платежей? — спросил депутат Николай Быковских.

— Есть правоохранительные органы. У вас есть право, а если для вас этот вопрос принципиальный, то и обязанность к ним обратиться. Если соответствующие решения на уровне правоохранительных органов будут приняты, какие-то факты подтвердятся, конечно, областной Совет депутатов соответствующее решение примет. Я не готов давать оценку вместо правоохранительных органов, — ответил Владимир Сериков.

— В комитете по экономике Валентина Хромовская показала себя активным работником, — вступился за депутата вице-спикер Владимир Богодухов.

— Здесь вопрос не к правоохранительным структурам, это несколько не их тема, эта тема для размышлений о моральной стороне вопроса. Понятно, что служба судебных приставов и судьи свои решения принимали не просто так, и не просто так эта информация находится в открытом доступе. Вопрос о том, как можно назначать человека председателем на такую ответственную должность, если он так относится к исполнению своих обязанностей по уплате коммунальных платежей, — заявил депутат Николай Быковских.

Несмотря на выпады коммунистов, большинство депутатов проголосовало за Валентину Хромовскую.

На сессии Валентина Хромовская ничего не сказал в свою защиту, лишь попросила назначить ее депутатом на постоянной основе. Отвечая на эту просьбу, Владимир Сериков рекомендовал ей написать заявление.

GOROD48 попросил Валентину Хромовскую прояснить ситуацию с долгами по коммуналке.

— Коммунисты вывалили на меня кусок ни чем не подтвержденной информации. Да, долги были. Мой муж создал предприятие — детский ресторан, потом переписал его на меня. Начался коронавирус, все закрывается. Муж подает на развод. Я осталась одна с тремя детьми и долгами. Я никуда не убегала, почти все долги закрыла. Осталось около 100 тысяч рублей, это примерно 5% от объема долга. Это иные долги, а не долги по коммуналке, — рассказала Валентина Хромовская.

С Валентиной Хромовских у коммунистов давний спор. В действующий состав Совета она избрана по спискам КПРФ. В 2022 году коммунисты попытались исключить Хромовскую из фракции КПРФ, как не выполняющую решения руководства фракции, но это решение не поддержал комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.

Валенине Хромовской 41 год, она коренная липчанка. В 2009 году закончила МОУ ВПО «Институт права и экономики». Работала менеджером различных компаний, генеральным директором.

Заместителем председателя комитета по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту депутаты избрали Елену Богомолову.
комитет по ЖКХ
Валентина Хромовская
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Комментарии (68)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
46 минут назад
Уже есть департамент ЖКХ, управление ЖКХ сколько еще ртов должно кормится из этой кормушки. Столько ответственных. И ни какого толку. Все проблемы люди решают сами. Или при помощи жалоб президенту.
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житель
47 минут назад
дурдом
Ответить
Вопрос быкоffскому
51 минуту назад
А как может занимать должность депутата Токарев, если он в 2012 году насмерть сбил человека в ДТП?
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Гость
сегодня, 22:21
Надо было её сразу в министерстао устроить министром, там зарплаты ещё больше себе нарисовали и ей бы хватило с долгами рассчитаться ещё быстрее.
Ответить
Ну
сегодня, 21:45
Бери круче, вы же хотели как в Европе. А там санитарка МО руководила, , а сейчас возглавляет Еврокомиссию. И у нас первым президентом прораб был.
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Горожанин
сегодня, 21:20
Такое чмо
Ответить
Бери круче
сегодня, 20:40
Для ! . А в замах , балетмейстер Косенко-Богомолова .
Ответить
За справедливость.
сегодня, 20:19
Сериков собрал вокруг себя необразованных чиновников. Позор нашему руководству. Ченцов развалил ЖКХ в Лебедяни. Не было хуже мэра чем Ченцов. Уваркина хоть что-то делала для города хорошего..
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Вот вот
сегодня, 22:23
Что именно? Её хорошее у всех на виду.
Ответить
!
сегодня, 20:15
Комитет по ЖКХ, дорожному строительству и транспорту! Каждая из этих отраслей в Липецке в такой …, что тянуть-тянуть не вытянуть. А над всем этим стоит один человек - женщина с экономическим образованием. Неужели нашей власти не нужен хоть малейший результат?
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Роман
сегодня, 21:04
Нужен результат, чтоб тарифы рассчитывали так : 2+0=20 ; 6+6=66.,
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48 ок
сегодня, 20:14
Маразм 4+4
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