Происшествия
380
51 минуту назад
3
Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца
Сегодня Анатолий Емельянов покинул следственный изолятор.
Сегодня Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения на период следствия. Как сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы Липецкой области, Емельянова отправили на домашний арест сроком на 2 месяца до 14 апреля 2025 года.
Против депутата возбуждено уголовное дело, связанное с его бизнесом. Емельянов владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров для липчан. Его подозревают в 11 эпизодах, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах»).
Ранее одна из жительниц Липецка обратилась в редакцию GOROD48, и рассказала, что заказывала тур за 256 500 рублей в фирме, имеющей отношение к депутату Емельянову. По ее словам, услугу она так и не получила. Сам Анатолий Емельянов обращения в СМИ считал провокацией и винил в срыве поездки липчанки на Кубу туроператоров из... Казахстана. Свое отношение к турфирме он отрицал, но говорил, что этим бизнесом занимаются его родственники и знакомый.
0
0
4
2
3
Комментарии (3)