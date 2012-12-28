Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца

Сегодня Анатолий Емельянов покинул следственный изолятор.

Сегодня Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения на период следствия. Как сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы Липецкой области, Емельянова отправили на домашний арест сроком на 2 месяца до 14 апреля 2025 года.