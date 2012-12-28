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Происшествия
Вы объяснили бы толково и не случилось бы такого
Неделя 48
Зима вспомнила, что она существует: в Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
Почти на трех десятках улиц отключат свет
Общество
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380
51 минуту назад
3

Суд отправил липецкого депутата под домашний арест на два месяца

Сегодня Анатолий Емельянов покинул следственный изолятор.

Недолго находился в изоляторе временного содержания депутат областного Совета Анатолий Емельянов, обвиненный в мошенничестве.

Сегодня Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения на период следствия. Как сообщили в пресс-службе объединённой судебной системы Липецкой области, Емельянова отправили на домашний арест сроком на 2 месяца до 14 апреля 2025 года.

Против депутата возбуждено уголовное дело, связанное с его бизнесом. Емельянов владел туристической фирмой и вместе со своими сотрудниками попал под подозрение в мошенничестве при организации туристических туров для липчан. Его подозревают в 11 эпизодах, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах»).

Ранее одна из жительниц Липецка обратилась в редакцию GOROD48, и рассказала, что заказывала тур за 256 500 рублей в фирме, имеющей отношение к депутату Емельянову. По ее словам, услугу она так и не получила. Сам Анатолий Емельянов обращения в СМИ считал провокацией и винил в срыве поездки липчанки на Кубу туроператоров из... Казахстана. Свое отношение к турфирме он отрицал, но говорил, что этим бизнесом занимаются его родственники и знакомый.
Анатолий Емельянов
мошенничество
домашний арест
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Комментарии (3)

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Сначала новые
А судьи
8 минут назад
Кто?и Чьи?
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Соседка
11 минут назад
Отмажется!Делайте ваши ставки,господа!
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липчанин
34 минуты назад
хочу туда где тебе улыбаются и подают свежих устриц
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